Público: культ войны в США превратил военного преступника Маккейна в «героя»

«Реакционный сентиментализм» в панегириках, которые стали публиковать СМИ после смерти сенатора Джона Маккейна, вместо того чтобы открыто признать его «одним из самых злополучных политиков США», показывает, что война в Америке превращается в культ, пишет Público. Теперь успех президентов оценивается по количеству вооружённых агрессий, а такой зачинщик многочисленных военных кампаний и переворотов, как Маккейн, считается «героем», подчёркивается в статье.

Представитель Демократической партии США Берни Сандерс, которого часто называют «социалистом», заявил после смерти сенатора Маккейна: «Джон Маккейн был героем США, человеком честным и порядочным, а также моим другом». Подобное заявление демонстрирует, что американцы — да и весь остальной мир — сталкиваются с серьёзной проблемой, если даже левое крыло Демократической партии в США «точно так же агрессивно и лживо, как и крайне правая фракция» Республиканской партии, пишет Público. Хотя большинство войн США с другими странами были развязаны президентами-демократами, в то время как республиканцы считались «изоляционистами», сейчас они все дружно поддерживают лозунг «Боже, спаси Америку!» и считают, что остальное человечество — это лишь «недочеловеки», которые только приносят «косвенные убытки» бесчестным интересам западных правящих элит, подчёркивается в статье.

«Реакционный сентиментализм, заполнивший прессу по поводу его смерти, не позволяет признать Маккейна одним из самых злополучных политиков США последних десятилетий — и это многое говорит о нём, как о гражданине страны, где война превращается в культ, а президенты которой оцениваются по числу военных агрессий против других государств», — отмечает Público.

Джона Маккейна удостоили звания «героя» в 1973 году, когда он был передан США Вьетнамом в ходе одного из обменов военнопленными. А в плен он попал в 1967 году, когда его боевой самолёт был сбит вьетнамскими войсками после 23 вылетов на бомбардировки, а сам Маккейн упал в озеро Ханой, напоминает Público. Его спас местный житель по имени Он, сторож электролампового завода. Во время этой войны США сбросили на Вьетнам 7 млн тонн бомб и 100 тыс. тонн химических веществ, таких как агент «оранж», что повлекло гибель 5 млн вьетнамцев и тяжелейшие последствия для ещё 3 млн человек из-за применения напалма. Однако те самые вьетнамцы, чьи жизни обрывались под бомбами Маккейна, спасли его, вылечили, а затем возвратили на родину живым и здоровым, подчёркивается в статье: «Героями были такие люди, как вьетнамец Он, а не этот жестокий человек, который затем оказался вдруг достойным кандидатом в президенты США».

По мнению автора, Маккейна можно считать лишь «псевдогероем», поскольку он и другие американские военные не совершили в ходе американских военных операций ничего героического: «Если идти убивать незнакомых людей с риском потерять свою жизнь — это героизм, то ещё большими героями были Гитлер или Чингисхан, считая по числу трупов, которые они оставляли на своём пути». Причём сам Джон Маккейн не был простым солдатом, подчёркивается в статье: «Он был сыном адмирала, командующего Тихоокеанским флотом США, Джона С. Маккейна, и в довершение ко всему был пойман на сотрудничестве с врагами, опозорив таким образом и свою семью».

Как рассказывает американский журналист Дуглас Валентин, уже через три дня после пленения Маккейн начал выдавать руководству войск Хо Ши Мина не только малозначительные данные, но и «совершенно секретную военную информацию». В итоге США вынуждены были приостановить бомбардировки — и возможно, это было «единственное полезное дело Маккейна за всю его жизнь», отмечается в статье. Как утверждает редактор The New York Times и лауреат Пулицеровской премии Сидней Шенберг, лично Маккейн (так же как и Джон Керри) сделал всё возможное, чтобы заблокировать любые расследования архивов Пентагона о пленниках войны во Вьетнаме.

А затем из военного Маккейн превратился в политика, чтобы уже с трибуны конгресса, а затем и сената «атаковать наиболее бедные слои населения» своей страны и весь остальной мир, потрясая медалями «героя войны», пишет Público. В частности, даже получая лучшее лечение после того, как у Маккейна была диагностирована раковая опухоль мозга, он продолжал активно выступать против закона о защите пациентов и доступном здравоохранении, который подготовила администрация Обамы, — тем самым лишая 22 млн своих соотечественников доступа к минимальным медицинским услугам, напоминает автор.

Затем Маккейн возглавил кампанию за введение экономических санкций против Сирии, включая запрет на поставки базовых медикаментов для населения этой страны. «В войнах, которые он поддерживал, были убиты сотни тысяч человек и ранены миллионы граждан, не имевшие возможности получать какие бы то ни было обезболивающие лекарства», — подчёркивает Público.

Американский сенатор также «манипулировал слушателями» в своих выступлениях против применения пыток, отмечается в статье: он был против подобных зверств и говорил, что они «могут применяться только ЦРУ, но не в армии». В 2009 году Обама согласился с предложением Маккейна и положил под сукно требования предать суду офицеров ЦРУ, замешанных в скандале с жестокими пытками заключённых в тюрьме Абу-Грейб и в Гуантанамо, поскольку они совершались «в соответствии с законами, принятыми Бушем». Все знали, что заключённые под пытками выдавали любую недостоверную информацию, чтобы хотя бы на несколько минут прекратить страдания, — поэтому целью этих издевательств была скорее «педагогика террора, осуществляемая настоящими садистами», пишет Público: «Ведь не случайно показывают тюрьму в Гуантанамо, но не закрывают её».

Защищая интересы предприятий военной промышленности своего родного штата Аризоны, таких как Boeing, Raytheon, Lockheed Martin и General Dynamics, Маккейн всячески «восхвалял войну» и активно участвовал во всех кампаниях по дестабилизации обстановки в Ливане, Гренаде, Панаме, Никарагуа, Ираке, Сомали, Боснии, Косово, Афганистане, Ливии, Сирии и Иране, говорится в статье. По мнению автора, к числу «военных преступлений» сенатора можно отнести все его настойчивые предложения направить войска в эти страны. Например, под предлогом «войны против терроризма» он предложил направить войска в Мали, Судан (где его супруга Синди имеет солидный бизнес), и проливал крокодиловы слезы по девочкам, похищенным террористами в Нигерии, в итоге добившись того, что поддавшееся «гуманитарному шантажу» правительство этой страны согласилось на открытие военной базы США на своей территории.

Его настойчивые призывы атаковать Югославию из-за «проблемы Косово» вызвали столько подозрений, что даже газета The Washington Post в апреле 1999 года связала их с предстоящим участием Маккейна в президентских выборах, напоминает автор. Он поддержал «джихадистов» из Армии освобождения Косова — непризнанного государства, на территории которого сегодня находится вторая по величине американская военная база. Так было уничтожено последнее социалистическое правительство в Европе, отмечает Público.

Кроме того, Маккейн, который «наверняка знал, кто именно стоял за событиями 11 сентября», поддержал бомбардировки и последующие вторжение и оккупацию в Афганистан, что повлекло в итоге миллионы погибших, искалеченных и беженцев, говорится в статье. Также прекрасно зная, что у Саддама Хусейна не было оружия массового уничтожения, Маккейн даже более активно, чем Буш, готовил «заговор против этой одной из самых развитых арабских стран» и возглавил кампанию по принятию криминальных санкций против Ирака, призывая к более массированным бомбардировкам инфраструктуры. В результате этих бомбёжек в 1991-м и 2003 году около 5 млн человек были убиты или ранены, не говоря уже о 14 млн беженцев и перемещённых лиц, напоминает автор. И несмотря на то, что американские солдаты также погибали в Ираке тысячами, он требовал от Буша послать туда «больше войск», поэтому американская пресса даже окрестила «доктриной Маккейна» политику увеличения числа американских войск в Ираке.

В августе 2009 года Маккейн лично встречался в Ливии с Муаммаром Каддафи, предлагая ему купить американское оружие. После этой встречи он заявил, что провёл «интересный вечер с интересным человеком». А всего лишь два года спустя он уже требовал отстранить ливийского лидера от власти, потому что «на его руках американская кровь», подчёркивается в статье: «Конечно, он помнил, что крушение самолёта в Локерби было ещё в 1988 году, но теперь Маккейн просто предчувствовал хорошие доходы для американских военных корпораций в готовящейся большой войне». В апреле 2011 года он нелегально приехал в Ливию, чтобы переговорить с ветеранами международной организации наёмников, основанной ЦРУ, а затем предложил Обаме «наземное вторжение» и настаивал на признании «правительства в изгнании», образованного из тех самых террористов, которые убили как Каддафи, так и посла США в Ливии Кристофера Стивенса, пишет Público. Однако Обама отверг эту идею, поскольку Ливия в состоянии войны «более рентабельна».

Маккейн также был зачинщиком кампании с целью отстранить президента Асада от власти, расчленить Сирию и разрушить до основания третью по величине арабскую республику, а заодно услужить и интересам Израиля, говорится в статье. Однако его агрессивные действия не ограничивались лишь Ближним Востоком, отмечает автор: «С целью спровоцировать усиление напряжённости в России, единственной стране, способной к военному противостоянию с США, и чтобы саботировать любую её политику «мирного сосуществования» с Украиной, Маккейн принял участие в подготовке государственного переворота в феврале 2014 года, организованного неонацистами и приведшего к войне, разрушившей жизнь миллионов украинцев». Американский сенатор руководствовался этими же мотивами, когда активно защищал возможность вступления Грузии и Украины в НАТО, несмотря на сопротивление «даже самых воинственно настроенных генералов», заключает Público.