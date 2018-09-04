Le Figaro: Дональд Трамп — «гнусное лицо» американского культа жестокости

Международная общественность не устаёт поражаться резким выходкам и высказываниям американского президента. Однако знатоки американской культуры и, в первую очередь, кинематографа не удивляются — своим поведением Дональд Трамп отражает атмосферу жестокости, которая с незапамятных времён культивируется в США, пишет Le Figaro.

На протяжении всего этого жаркого лета Дональд Трамп дарил своей аудитории незабываемые моменты — зрелищнее, чем в любом сериале, пишет Жан-Пьер Робен из Le Figaro. Впрочем, нередко фильмы помогают понять «реальную жизнь» — «и если 45-й президент США может поражать нас жестокостью своих слов и действий, то любителей американского кино, привыкших к подобному насилию, он вряд ли смог бы удивить».

15 июля во время интервью с каналом CBS глава Белого дома представил Америку как страну, окружённую врагами. «Россия — в чём-то нам враг. Китай — наш враг в экономике, определённо враг… Евросоюз — главный соперник, главный враг на международной арене на сегодня», — заявил американский президент.

Подобные выпады кажутся «по меньшей мере неподобающими» со стороны первой мировой экономики, транснациональные корпорации которой захватили уже всю планету, и главной военной державы, бюджет которой на оборону превосходит траты семи следующих в рейтинге стран, вместе взятых, считает автор статьи. Но опять-таки ничего нового — американский кинематограф с незапамятных времён умело рисует врагов в лице иностранных государств. Как пишет военный аналитик Пьер Конеса в своей книге, «Голливуд — это, разумеется, фабрика грёз, но ещё и огромная машина по созданию врагов».

Всё началось с вестернов: поколение за поколением американские зрители считали ковбоев хорошими, а индейцев плохими. Голливудское кино безостановочно штампует стереотипы обо всех иных, неамериканцах: «чёрных, краснокожих, жёлтых, смуглых, белых нацистах или коммунистах». При этом, по мнению Конеса, с приходом к власти президента Джорджа Буша — младшего, а затем Дональда Трампа у США появились новые враги, среди которых — «маленький француз и арабо-ирано-мусульманский террорист».

Но если враги повсюду, нужно защищаться. А отсюда, например, знаменитая Вторая поправка к Конституции, гарантирующая право на ношение оружия: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться». Об этом праве не устаёт напоминать Национальная стрелковая ассоциация, особенно после каких-нибудь массовых убийств в школах и общественных местах с использованием огнестрельного оружия. Как подчёркивает Жан-Пьер Робен, подобные инциденты в США стали настолько частыми, что «те, кто идёт учиться в школу, рискуют своей жизнью больше, чем те, кто идёт в американскую армию».

Голливуд делает всё, чтобы поддерживать повсеместную атмосферу, даже культ насилия. И Дональд Трамп с его политикой является лишь отражением воцарившихся в Америке порядков. Действующий президент не из тех «простачков», которые после завершения холодной войны радостно призывали «вести торговлю, а не войну». Американский лидер, напротив, склонен сопоставлять эти понятия и рассуждать о том, как легко побеждать в торговых войнах. Как объясняет автор статьи, подобное насилие, даже когда оно выражается в виде протекционизма в торговле, является лишь продолжением давней традиции — только если раньше в экономическом противостоянии США прокладывали себе путь оружием, то теперь они делают это долларом и санкциями.

Кроме того, Дональд Трамп поддерживает и другую американскую «добродетель» — жадность. В США вы не найдёте бесплатных туалетов в ресторанах быстрого обслуживания или местах общего пользования — «американцы считают всё». Но только на международном уровне нужно уметь сосуществовать с другими странами, что, по всей видимости, идёт вразрез с «жестокой, недоверчивой и эгоистичной» политикой Дональда Трампа, «гнусного лица американской культуры».