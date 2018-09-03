Керри: Трамп — выдумщик, который ничего не знает о ядерной сделке с Ираном

В интервью CBS News бывший госсекретарь США Джон Керри раскритиковал американского президента за решение выйти из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Дональд Трамп не разбирается в сделке с Тегераном и часто придумывает то, чего на самом деле никогда не было.

Вы потратили огромное количество времени, чтобы заключить соглашение с Ираном и добиться заморозки его ядерной программы. Президент Трамп заявлял, что это наихудшая сделка, которую он когда-либо видел.

ДЖОН КЕРРИ, экс-госсекретарь США: Да, но это заявление вовсе не означает, что всё так и есть. В плане контроля и подотчётности, которую должен был обеспечить Иран, это самое жёсткое соглашение с наибольшей наглядностью среди всех ядерных договоров за долгое время.

Ни одной стране не приходилось делать то, что сделал Иран, чтобы оправдать ожидания. Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания делают всё возможное, чтобы сохранить это соглашение. Только Соединённые Штаты вышли из него, только Дональд Трамп.

Я думаю, эксперты, которые понимали что к чему, Пентагон, министр обороны считали, что он (Трамп. — ИноТВ) должен сохранить соглашение. Госсекретарь, от которого он избавился, полагал, что этот договор необходимо сохранить. Представители разведки думали, что его необходимо сохранить. Факт: это соглашение работает, и сейчас оно работает без Соединённых Штатов.

И вы пытались спасти эту сделку закулисно. И это по-настоящему разозлило президента Трампа. Вы звонили другим министрам иностранных дел и даже беседовали с Джавадом Зарифом, министром иностранных дел Ирана.

ДЖОН КЕРРИ: Ну, в тот момент внешняя политика Соединённых Штатов всё ещё поддерживала это соглашение.

Но президент решил, что вы пытались дискредитировать его.

ДЖОН КЕРРИ: Нет, я пытался добиться того, чтобы политика США, которая является составной частью этого соглашения, сохранилась и здравый смысл сохранился. Я не вёл переговоры. Я выражал своё мнение, и я всегда будут пользоваться правом выражать своё мнение.

Но президент Трамп мог бы возразить, что его избирательная платформа включала выход из этого соглашения. И он раскритиковал вас лично из-за телефонных звонков, которые вы делали.

ДЖОН КЕРРИ: Я не придавал этому никакого значения.

Он заявлял: «Джон Керри никогда не покидал переговоры. За исключением той велосипедной прогулки, во время которой он упал и сломал ногу. Вот и всё».

ДЖОН КЕРРИ: На самом деле я уходил. И мы почти покинули переговоры в двух или трёх случаях, когда нам казалось это необходимым.

Так что, к сожалению, и мне горько об этом заявлять, но он чаще всего не знает, о чём говорит. Он выдумывает вещи. Он выдумывает это и множество других событий.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2018 года.