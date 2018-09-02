Bild: глава МИД Германии призвал ЕС не сидеть перед Трампом, как кролики перед удавом

Европа не разобщена — она показала свою сплочённость и готовность действовать в вопросах таможенных пошлин и ядерного соглашения с Ираном, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Bild. Однако от принципа единогласного принятия решений следует отказаться, чтобы настойчиво блюсти свои интересы и не сидеть, «как кролики перед удавом», в случае экономических санкций. Впрочем, Маас не теряет доверия к США, потому что Трамп — это ещё не вся Америка.

Германия очень пристально следит за тем, что касается проявления враждебности к иностранцам, правого экстремизма и расизма, рассказал глава МИД страны Хайко Маас в интервью немецкому таблоиду Bild. «Если у нас на улицах сегодня снова будут делать нацистское приветствие, это позор для нашей страны», — подчеркнул он. По мнению Мааса, Германия должна активно выступать против правого экстремизма и ни в коем случае не закрывать глаза на действия неонацистов и антисемитов. Только в этом случае их враждебные деяния не нанесут серьёзного ущерба репутации Германии.

По словам немецкого министра иностранных дел, было бы слишком большим упрощением приписывать эту проблему исключительно восточным землям страны. «Мы все должны показать миру, что мы, демократы, составляем большинство, а расисты — в меньшинстве». Молчащее большинство должно, наконец, громче заявить о себе». Маас призывает сограждан «подняться с дивана» и подать голос, потому что «наша демократия — это то, что мы из неё делаем».

Что касается нынешних отношений с США, Хайко Маас признался, что высказывания Трампа, превращающие Европу наряду с Россией и Китаем в противника Америки, ему не по нраву. Однако, несмотря на все проблемы, он ещё не утратил доверия к США. «Наша дружба основана на таких ценностях, как демократия, свобода, права человека — не на президентах. Мы не должны совершать ошибку, приравнивая Трампа к США. Америка — это больше, чем твиты из Белого дома», — пояснил свою позицию глава внешнеполитического ведомства Германии.

Между тем, Маас не так давно призывал пересмотреть партнёрские отношения с США. В частности, это означает, что «в случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед удавом», — подчеркнул немецкий дипломат. Против таких мер нужно действовать, решительно отстаивая собственные интересы, и это касается не 80 миллионов немцев, а всей Европы с её 500 миллионами жителей.

На вопрос о том, как он оценивает приглашение Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, Хайко Маас предпочёл не отвечать и лишь коротко заявил, что на собственное брачное торжество он бы российского президента не позвал.

Также глава МИД Германии опроверг утверждение о разобщённости Европы и напомнил, что в ситуации с таможенными пошлинами или ядерным соглашением с Ираном Европа проявила сплочённость и активность. «Однако очень важно, чтобы в будущем мы могли принимать определённые внешнеполитические решения не только единогласно», — считает немецкий дипломат. По его мнению, решения, принятые большинством голосов, — это защита от ситуаций, когда другие силы могут привлечь на свою сторону всего одну европейскую страну, чтобы заблокировать принятие решения. Поднять этот вопрос на международном уровне Маас намерен следующей весной, после европейских выборов.

Пытаться обязать Польшу или Венгрию принять десятки тысяч беженцев было бы неразумно, и нельзя допускать, чтобы миграционное урегулирование продолжало раскалывать ЕС, заявил Хайко Маас в интервью Bild. Вместо этого он предлагает иное решение: страны, которые не хотят принимать беженцев, должны сделать взамен что-то другое — например, внести свой вклад в борьбу с устранением причин появления беженцев в Африке. К тому же, споры в ЕС связаны не только с беженцами. Так, Польша и Венгрия препятствуют свободе прессы и лишают судебную систему независимости.

По поводу отношений с Турцией глава МИД Германии отметил, что никто не заинтересован в её экономическом и политическом провале, но речь при этом идёт не о конкретных мерах финансовой помощи турецкой экономике, а о нормализации отношений. А для этого Турция сама должна сделать шаг навстречу Европе.