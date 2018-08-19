Глава МИД Германии: политика Трампа сплотила ЕС, как никогда

Москва хочет использовать шанс и увеличить своё влияние, заполнив оставленный Белым домом вакуум, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В интервью немецкой газете Die Welt он рассказал, что прилагает все усилия, чтобы политика Дональда Трампа не повредила отношениям ЕС с США в долгосрочной перспективе, и подчеркнул, что действия американского президента сплотили Евросоюз, как никогда.

Для министра иностранных дел Германии Хайко Мааса будущее Германии зависит от успеха ЕС. В интервью немецкой газете Die Welt он рассказал о том, что Европа, при всех существующих в ней проблемах, сохраняет свою сплочённость благодаря своим свободолюбивым ценностям.

По мнению немецкого дипломата, любая страна в Европе свободна в выборе принадлежности к тому или иному союзу, поэтому и Украина может стать членом НАТО, тем более что альянс уже сотрудничает с ней во многих сферах. Однако сравнивать Украину с Польшей Маас считает неправильным: для Киева в центре внимания сейчас стоят другие проблемы — реализация Минских соглашений и сложный процесс реформирования страны.

Как подчеркнул глава МИД Германии, нельзя признавать Крым российской территорией, потому что это могло бы стать для других приглашением к нарушению международного права. Поэтому ЕС справедливо продлил санкции в отношении перед летним перерывом. Соответствующее решение было принято единогласно, отметил Маас, и это показывает, насколько серьёзно страны ЕС относятся к своим ценностям.

Также глава внешнеполитического ведомства Германии рассказал в интервью изданию о стремлении к возобновлению нормандского формата переговоров по Украине. После 16 месяцев перерыва в июне состоялась встреча четверых министров иностранных дел в Берлине. Кроме того, имела место встреча политических представителей всех четверых министров. «Мы хотим придать минскому процессу новую динамику», — заявил Маас, сообщив, что со сдержанным оптимизмом оценивает шансы на миротворческую миссию ООН на востоке Украины.

По его словам, президенты Путин и Порошенко в целом проявили готовность к такому шагу. Правда, представления о том, каким образом должна быть организована эта миссия, сильно расходятся, поэтому Германия ведёт переговоры с Киевом и Москвой. «Нашей целью остаётся стабилизация Украины, перемирие и отвод войск, — отметил глава МИД Германии. — Если удастся выполнить Минские соглашения, мы сможем вести переговоры об отмене санкций. Но только после этого».

Как напоминает Die Welt, сразу после вступления в должность министра иностранных дел Хайко Маас резко критиковал российское правительство и утверждал, что Москва действует «всё более враждебно». В нынешнем интервью дипломат высказался более сдержанно: «В данный момент у меня сложилось впечатление, что Москва хочет с осознанием власти использовать шанс, возникший благодаря вакууму в мировой политике, оставленному Белым домом». Он отметил, что есть много проблем, которые вызывают у него беспокойство. В частности, они связаны с ролью России на Украине, в Сирии и в Совете Безопасности ООН.

В то же время, Маас упомянул о том, что некоторые страны Восточной Европы, которые ранее управлялись из Москвы, сейчас значительно от неё дистанцировались, поэтому больше нет необходимости решать все вопросы с восточноевропейскими соседями через российскую столицу. «Поэтому сегодня нам нужна новая европейская восточная политика», — сделал вывод немецкий министр. Одну из задач внешней политики Германии он видит в том, чтобы всерьёз относиться к страхам и опасениям партнёров в Восточной и центральной Европе.

По словам дипломата, активное участие в европейских делах должно мотивировать граждан к большей сплочённости внутри Европы, тем более что такие проблемы, как климат, миграция и социальная политика, невозможно решать в отрыве от других стран. Главный национальный интерес для Германии в 2018 году — это Европа, заверил журналистов издания Хайко Маас.

Он выразил убеждение, что до сих пор Германия предлагала Европе правильные решения в том, что касается финансовой и валютной политики. Однако в будущем ЕС столкнётся с ещё более существенными вызовами во всех отраслях, поэтому он должен быть дееспособен во внешней политике. До нынешнего времени решения в Европе принимаются на основе принципа единогласия, но в этом нет необходимости, считает Маас. По его мнению, в некоторых сферах от этого принципа следует отказаться.

Что касается США, они были и остаются важнейшим партнёром Германии за пределами Европы. Берлин делает всё для того, чтобы не допустить серьёзного ущерба в отношениях с Америкой, несмотря на все разногласия. «Но мы не должны строить иллюзий», — предостерёг глава МИД Германии, обратив внимание на изменчивость ситуации.

Его страна и Европа должны взять на себя намного больше ответственности, чем в прошлом, уверен дипломат. Трансатлантическое партнёрство продолжит своё существование в будущем, независимо от того, будет ли в США переизбран Трамп. Даже если новым американским президентом станет демократ, не следует рассчитывать на резкие изменения во внешней политике США. «В долгосрочной перспективе мы должны настраиваться на изменившуюся американскую внешнюю политику», — призывает Маас. Эти изменения, с его точки зрения, назревали уже давно, и сейчас европейцам пора на них реагировать.

Также глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что, благодаря Трампу Евросоюз сплотился настолько, как Маас до недавнего времени не мог даже предположить. Он отметил, что его страна приложит все усилия, чтобы Иран не вышел из ядерного соглашения после одностороннего отказа от него США, и выразил сомнения в том, что смена режима в Иране приведёт к улучшению ситуации.

Помимо прочего, Маас призывает к формированию так называемого «альянса мультилатералистов». По его собственным словам, Германия выступает за свободу, демократию, свободную торговлю, и ей следует более тесно сотрудничать с государствами, которые придерживаются сходных ценностей. Для этого не нужна какая-то новая организация, достаточно уже существующих переговорных форматов и визитов, а первыми партнёрами «альянса мультилатералистов» могут стать Канада, Япония, Южная Корея и ЮАР.