Глава МИД ФРГ: у заявлений Трампа «короткий срок годности»

Самая главная практическая проблема в отношениях США и Германии заключается в том, что у заявлений главы Белого дома Дональда Трампа слишком «короткий срок годности», заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. И всё же он считает, что трансатлантическое партнёрство нужно сохранить, но только на взаимовыгодных условиях.

В современном мире «больше нет ничего само собой разумеющегося», но ситуацию нельзя назвать «безнадёжной», заявил в интервью Berliner Zeitung министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он уверен, что его страна справится со стоящими перед ней проблемами. И несмотря на то, что некоторые из них возникли из-за главы Белого дома Дональда Трампа, Маас убеждён, что Германия всё же нуждается в США, а также России для разрешения конфликтов, например, в Сирии, Палестине и на Украине.

Немецкий министр также настоял на сохранении трансатлантического партнёрства, но только на взаимовыгодных условиях. При этом он призвал Европу во всех вопросах выступать единым фронтом: «В торговом конфликте (с США. — ИноТВ) председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер доказал, что успеха можно добиться только тогда, когда Европа бросает свой вес на чашу весов».

«Я и представить не мог, что когда-нибудь американский президент поставит Россию, Китай и Европейский союз в один ряд противников Соединённых Штатов», — добавил Маас. По его мнению, «главная практическая проблема» в отношениях с Америкой заключается в том, что у «заявлений Трампа короткий срок годности». Иногда глава Белого дома за сутки успевает скорректировать свои высказывания, а некоторые слова объясняет оговоркой. Берлину не хватает надёжности, подчеркнул Маас.

Очень важно, чтобы во внешней политике немецкие власти выступали как единое целое, ещё раз напомнил министр. Недавний миграционный конфликт в Германии показал страну не с лучшей стороны. Впрочем, сложные ситуации с пошлинами в отношении США, а также соглашением с Ираном показали, что европейцы умеют держаться вместе. Миграционный же вопрос не должен стать «яблоком раздора» в Европе, предостерегает Маас. Это касается и спасения беженцев в Средиземном море, добавил он: «В прошлом мы допустили ошибку, оставив итальянцев наедине с этой проблемой. Это сильно подорвало доверие. Нельзя допустить повторения этой ситуации». Поэтому Германия должно чётко показать, что выступает за общее европейское решение миграционного вопроса, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.