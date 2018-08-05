Berliner Zeitung Оригинал

Глава МИД ФРГ: у заявлений Трампа «короткий срок годности»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Самая главная практическая проблема в отношениях США и Германии заключается в том, что у заявлений главы Белого дома Дональда Трампа слишком «короткий срок годности», заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. И всё же он считает, что трансатлантическое партнёрство нужно сохранить, но только на взаимовыгодных условиях.
Глава МИД ФРГ: у заявлений Трампа «короткий срок годности»
Reuters

В современном мире «больше нет ничего само собой разумеющегося», но ситуацию нельзя назвать «безнадёжной», заявил в интервью Berliner Zeitung министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он уверен, что его страна справится со стоящими перед ней проблемами. И несмотря на то, что некоторые из них возникли из-за главы Белого дома Дональда Трампа, Маас убеждён, что Германия всё же нуждается в США, а также России для разрешения конфликтов, например, в Сирии, Палестине и на Украине.

Немецкий министр также настоял на сохранении трансатлантического партнёрства, но только на взаимовыгодных условиях. При этом он призвал Европу во всех вопросах выступать единым фронтом: «В торговом конфликте (с США. — ИноТВ) председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер доказал, что успеха можно добиться только тогда, когда Европа бросает свой вес на чашу весов».
 
«Я и представить не мог, что когда-нибудь американский президент поставит Россию, Китай и Европейский союз в один ряд противников Соединённых Штатов», — добавил Маас. По его мнению, «главная практическая проблема» в отношениях с Америкой заключается в том, что у «заявлений Трампа короткий срок годности». Иногда глава Белого дома за сутки успевает скорректировать свои высказывания, а некоторые слова объясняет оговоркой. Берлину не хватает надёжности, подчеркнул Маас.
 
Очень важно, чтобы во внешней политике немецкие власти выступали как единое целое, ещё раз напомнил министр. Недавний миграционный конфликт в Германии показал страну не с лучшей стороны. Впрочем, сложные ситуации с пошлинами в отношении США, а также соглашением с Ираном показали, что европейцы умеют держаться вместе. Миграционный же вопрос не должен стать «яблоком раздора» в Европе, предостерегает Маас. Это касается и спасения беженцев в Средиземном море, добавил он: «В прошлом мы допустили ошибку, оставив итальянцев наедине с этой проблемой. Это сильно подорвало доверие. Нельзя допустить повторения этой ситуации». Поэтому Германия должно чётко показать, что выступает за общее европейское решение миграционного вопроса, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Berliner Zeitung Германия Европа
теги
Белый дом Германия Дональд Трамп Европа мигранты США Хайко Маас
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров