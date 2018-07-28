SZ: немецкие зелёные потребовали от Меркель раскрыть детали «тайной встречи» с Герасимовым

Депутат от немецкой партии зелёных Омид Нурипур обратился с письменным требованием к Берлину раскрыть подробности встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, сообщает Süddeutsche Zeitung. Его интересует, почему российскому генералу, находящемуся в санкционных списках, разрешили въезд в страну, и какую выгоду удалось извлечь из переговоров с ним.

Внешнеполитический эксперт зелёной партии Германии Омид Нурипур отправил правящей коалиции письменный запрос с требованием раскрыть детали «тайной встречи» канцлера Германии Ангелы Меркель с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, сообщает Süddeutsche Zeitung. Депутат интересуется, почему Берлин «счёл необходимым» разрешить въезд в страну российскому генералу, находящемуся в санкционных списках, а также просит объяснить, какую выгоду удалось извлечь из переговоров с ним. Берлин обязан объясниться перед теми, кто соблюдает штрафные меры, настаивает Нурипур.

Встреча Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса с Герасимовым и главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым привлекла к себе такое внимание, потому что немецкие власти сообщили о ней уже после того, как она состоялась. При этом для того, чтобы разрешить начальнику российского Генштаба въезд в страну, Берлину нужно было запустить общеевропейскую процедуру голосования. Из стран-членов ЕС никто по этому поводу никаких возражений не высказывал. Возможно, это говорит о том, что в сирийском конфликте могут наметиться какие-то подвижки, полагает издание.

Сама встреча была организована по инициативе главы Кремля Владимира Путина, продолжает Süddeutsche Zeitung. До этого Лавров и Герасимов приняли участие в переговорах в Израиле. На них речь шла о ситуации в Сирии, а также влиянии в регионе Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что о проведении переговоров попросил лично Путин. При этом после Берлина высокопоставленные представители России встретились также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По информации источника, близкого к правительству Германии, в ходе переговоров с Меркель могла обсуждаться буферная зона на Голанских высотах, пишет издание. Израиль опасается, что Дамаск может нарушить соглашения, предусматривающие демилитаризацию этой зоны, или разрешить своему союзнику Ирану разместить там войска, поясняет Süddeutsche Zeitung. На встрече также зашла речь о создании в Сирии условий, необходимых для возвращения беженцев. Впрочем, в немецком МИДе такие рассуждения считают ещё слишком поспешными.

По имеющейся информации, Герасимов и Меркель обсуждали и конфликт на востоке Украины, а также возможность размещения там миссии ООН. Обе стороны — и Киев и Москва — поддерживают эту инициативу, но необходимо определиться с форматом её реализации. Также на повестке дня обсуждалось выполнением минских соглашений, отмечает издание.