Орбан: с такой миграционной политикой, как у Меркель, меня бы тут же прогнали с поста

Политика открытых дверей приводит к «массовой гибели» мигрантов, заявил в интервью Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он раскритиковал тех европейских лидеров, которые зазывают беженцев к себе в страны. Вместо этого венгерский политик предложил отправить всех «спасённых» обратно, закрыть границу ЕС и разработать план для помощи людям на местах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждён, что в смертях мигрантов в Средиземном море виноваты европейские политики, зазывающие беженцев в свои страны. Чтобы остановить «массовую гибель людей», нужно вернуть всех «спасённых» в Африку, защитить границы ЕС и разработать план помощи тем регионам, откуда они бегут, заявил он в интервью Bild. Политик советует проводить там модернизацию, развивать экономику при поддержке и под наблюдением стран-доноров.

Миграционная политика — это не «общая задача ЕС», а дело каждого государства в отдельности, отметил Орбан: «Венгры решили, что им миграция не нужна». Он также подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель не вправе решать, кто может жить в его стране. «Если бы я проводил такую же миграционную политику, как ваш канцлер, меня бы люди в тот же день прогнали с поста. Венгерский народ, живший в оккупации десятки лет, очень чувствителен к вопросу национальной независимости», — заявил премьер.

Орбан также ответил на вопрос «Кто опаснее для ЕС: Трамп или Путин?» Политик настоял на том, что Европа должна проявлять осторожность на всех направлениях. По его словам, США заинтересованы в снижении торгового дефицита с Европой, чтобы в будущем составить экономическую конкуренцию Китаю. «Другое дело — Россия: для некоторых государств ЕС Путин — это реальная геополитическая угроза. Поэтому таким странам, как Польша, или государствам Балтии нужны конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС. И им нужно их предоставить, поэтому я уже годами настаиваю на создании единой европейской армии. Для других же регионов, например Венгрии или Западной Европы, такой угрозы не существует», — поделился своим мнением Орбан.

Также венгерский политик выступил в защиту своих действий, направленных против миллиардера Джорджа Сороса и его фонда*. Премьер назвал его «спекулянтом, представителем казино-капитализма, который тратит деньги на продвижение миграции». Орбан настаивает на том, что эти преследования не носят антисемитский характер: «Если бы Сорос был швабом, мы бы поступили так же».

* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.