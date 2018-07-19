N-TV: Венгрия выходит из договора ООН по миграции

Венгрия приняла решение о выходе из глобального договора ООН по миграции и намерена проголосовать против этого соглашения на заседании Генеральной Ассамблеи, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По словам венгерского министра иностранных дел, договор способствует миграции, ни к чему не обязывает его участников, а также противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии.
Венгрия, как и ожидалось, решила выйти из соглашения ООН по миграции, принятого в конце минувшей недели, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.
Об этом решении объявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после заседания венгерского правительства. «Этот пакет мер противоречит рассудку и интересам Венгрии», — сказал министр. Соглашение поддерживает миграцию и рассматривает её как элемент права человека, что, с точки зрения венгерской стороны, неприемлемо.
Кроме того, Сийярто не согласен с тем, что новый миграционный договор, который сейчас обсуждают члены ООН, ни к чему не обязывает его участников с правовой точки зрения. В связи со всем этим Венгрия приняла решение не принимать участие в обсуждениях в Марракеше и проголосовать против нового миграционного договора на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отмечает немецкий телеканал, согласие по поводу текста договора было достигнуто на заседании Генассамблеи ООН в пятницу. В соответствии с этим договором, мировое сообщество хочет установить рамки в вопросе обхождения с миграцией.
Глобальный договор по миграции под официальным названием Global Compact for Migration должен быть подписан в декабре в Марокко.
Венгрия с её премьер-министром Виктором Орбаном из правых националистов решительно намерена отгородиться от беженцев и мигрантов, сообщает N-TV. Орбан не согласен с распределением беженцев в ЕС по квотам и ещё в 2015 году распорядился поставить заграждения на границах с Сербией и Хорватией, чтобы преградить путь беженцам, которые могли бы прибыть в страну по так называемому балканскому маршруту, напоминает немецкий телеканал.
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