Das Erste: в Германии обнародован взрывоопасный план Зеехофера по миграции

Генеральный план по миграции, представленный сегодня министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером, содержит «тонны взрывоопасного материала» для правительственной коалиции, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Хотя до сих пор никто не знал точного содержания этого проекта, журналисты уже успели назвать его «планом-катастрофой».

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил свой генеральный план по миграции, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Полное название этого плана — «Мероприятия для порядка, управления и ограничения иммиграции».

Документ состоит всего из 23 страниц, но содержит «тонны взрывоопасного материала» для правительственной коалиции СДПГ, ХДС и ХСС — несмотря на то что на прошлой неделе им удалось договориться, подчёркивается в статье. «И это притом что до сих пор никто ещё не знал содержания плана», — обращает внимание корреспондент телеканала.

Этим утром Хорст Зеехофер, улыбаясь, представил свой генеральный план перед камерами репортёров. По его словам, план был готов к 4 июля и совершенно не был согласован с СДПГ. Поэтому спорное понятие «транзитные центры» так и сохранилось на 12-й странице документа.

На вопросы репортёров о том, не содержится ли в этом новой провокации в адрес его партнёров по коалиции, Зеехофер реагировал спокойно, отмечает издание. Он пояснил, что просто не хотел продолжать дополнять свой план — иначе он никогда бы не был завершён. Он также прибавил, что каждый может думать по этому поводу, что хочет, и спокойно называть его «злым Зеехофером, это сейчас как раз модно».

Как сообщается в статье, журналисты уже успели назвать генеральный план немецкого министра «планом-катастрофой», однако Зеехофер отнёсся к этому с юмором, предположив, что это определение может стать словом года.

Спорный 63-й пункт политик переработал. Изначально в нём предусматривалась несогласованная высылка беженцев, решение по которой принималось бы в одностороннем порядке. В представленной сегодня версии этот пункт звучит весомо, но кратко: «Реформа директив ЕС по репатриации, в частности для облегчения высылки». Он завершает последнюю четвёртую главу, которая рассматривает возможности более лёгкого и быстрого выдворения мигрантов, обязанных покинуть страну.

О высылке на немецкой границе в одностороннем порядке в этой главе больше ничего не сказано. Таким образом министр внутренних дел Германии смягчил свой проект в том, что касается европейского права, и восстановил мир в союзе партий, отмечает издание. Однако он оставил открытым вопрос о том, будет ли этот проект осуществляться совместно с СДПГ.

По замечанию издания, единство мнений присутствует по пункту 27, в котором Зеехофер обрисовывает, как в будущем следует обходиться с беженцами, прибывающими на германо-австрийскую границу. Мигранты, зарегистрированные в других странах ЕС, будут депортированы в другую страну Евросоюза, где они уже подали запрос на получение статуса беженца — по согласованию с этой страной. Если страна откажется принимать мигрантов, депортация будет осуществляться по договорённости между Германией и Австрией, рассказывает Das Erste. Это означает, что Австрия будет принимать назад тех мигрантов, которые уже подали там запрос на получение статуса беженца — таких будет немного, отмечается в статье.

Для социал-демократов, состоящих в правительственной коалиции с партией Зеехофера, сложнее будет обстоять дело с мигрантами, обязанными покинуть страну. Цель министра внутренних дел Германии состоит в том, чтобы значительно повысить число мигрантов, которые добровольно захотят покинуть страну, и, соответственно, увеличить количество депортаций. Для этого он хочет перейти с денежных выплат на неденежную социальную помощь, чтобы снизить привлекательность Германии в глазах тех, кто ищет убежища. Также он хочет создать больше возможностей для применения штрафных мер в случае, если обязанные покинуть страну мигранты будут препятствовать этому процессу.

Кроме того, планируется затруднить отсрочки по депортации на основании проблем со здоровьем за счёт того, что для этого будет подходить не всякое врачебное заключение. Возможно также требование специального медицинского освидетельствования. А чтобы мигранты не скрывались незадолго до депортации, Зеехофер хочет расширить депортационный арест.

В условиях недостатка учреждений для содержания мигрантов они должны преимущественно размещаться с другими заключёнными, в самых обычных тюрьмах. До тех пор пока не будет принято решение об обязательной депортации, мигранты должны размещаться в особых центрах, занимающихся вопросами прибытия, принятия решений по мигрантам и депортации. За счёт этого все соответствующие процессы должны быть существенно ускорены.

Многое из того, о чём пишет Зеехофер, нуждается в согласовании и одобрении социал-демократов Германии, а также с региональными властями страны. СДПГ в целом согласилась с необходимостью создания центров по управлению делами мигрантов. Ещё до конца года по требованию социал-демократов для этого должен появиться иммиграционный закон, касающийся работников-специалистов.

Отдельные пункты ещё могут обсуждаться и дорабатываться. По словам Зеехофера, договариваться предстоит ещё о многом, что не содержится в тексте его проекта. Он сам уверен, что СДПГ ни за что не примет все его 63 пункта.

В конечном счёте, значение имеет, что именно может быть реализовано на практике и как будут выполняться необходимые законы и предписания, отмечает телеканал Das Erste. Возможно, генеральный план Зеехофера — это всё-таки не катастрофа, но он, вероятнее всего, отчасти выдаёт желаемое за действительное.