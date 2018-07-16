Bild: граждан Германии волнуют социальные проблемы, а не беженцы

Немцев волнуют совсем не те вопросы, которые наиболее активно обсуждает правительство, пишет немецкий таблоид Bild в своём воскресном выпуске. Результаты опроса показали, что жители Германии обеспокоены, прежде всего, социальными проблемами, такими как обеспечение в старости, образование, медицинское обслуживание, оплата жилья, налоги и безработица.

Немцев волнует вовсе не ограничение иммиграции, повышение военных расходов или поддержка автомобилей на электричестве — в действительности население Германии намного больше тревожат не те темы, которые активнее всего обсуждает правительство, пишет немецкий таблоид Bild am Sonntag.

Согласно результатам опроса немецкого института по исследованию общественного мнения Emnid, важнейшей проблемой для жителей Германии сегодня остаётся борьба с нищетой в старости. Почти такое же серьёзное беспокойство у немцев вызывают необходимость равных шансов на получение образования, улучшение медицинского обслуживания и необходимость приемлемых цен на жильё.

Как отмечается в статье, в прошлом году по поручению Bild проводился аналогичный опрос, и наиболее животрепещущими для немцев тогда оказались те же четыре темы. Нищета среди пожилых людей в Германии распространяется: на минимальное базовое пособие в 2017 году жили 544 тыс. пенсионеров — это на 16 тыс. больше, чем в 2016 году. При этом объём пособия едва покрывает прожиточный минимум, когда пенсии не хватает на жизнь, и пожилые люди, собирающие на улицах бутылки, чтобы получить за них денежный залог, уже превратились в элемент печальной повседневной реальности во многих немецких городах, подчёркивает издание.

Уже сегодня над каждым вторым пенсионером в стране нависла угроза нищеты: по данным властей, около 8,6 млн человек в конце 2016 года получали пенсии ниже €800 в месяц. В соответствии с данными статистики, к 2030 году число нуждающихся пенсионеров в Германии должно увеличиться вдвое, и 5,5% пожилых людей будут существовать на прожиточный минимум. В связи с этим у многих складывается ощущение, что они вкалывают всю жизнь, а в итоге всё равно окажутся без средств.

Второй по значимости темой для немцев является обеспечение равных возможностей на получение образования. Образовательная система Германии выстроена таким образом, что при трудоустройстве происхождение зачастую оказывается важнее навыков соискателя, а дети из рабочих семей очень редко получают высшее образование. К тому же занятия нередко существуют только на бумаге и не проводятся из-за нехватки учителей. По данным немецкого филологического объединения, каждую неделю выпадает около миллиона часов занятий, потому что учебным заведениям не хватает примерно 140 тыс. преподавателей.

Третья по важности тема, занимающая немцев, связана с медицинским обслуживанием, пишет Bild. Из-за того что застрахованным гражданам (а это около 90% жителей Германии) приходится ждать назначенного приёма врача очень долго, они чувствуют себя клиентами «второго класса». К 2030 году число нуждающихся в медицинском обслуживании должно увеличиться с 2,8 до 3,4 млн человек, но уже сегодня в больницах не хватает примерно 80 тыс. сотрудников. В то же время цены на страхование на случай потребности в уходе растут. В настоящее время они составляют 2,55% от общего дохода (для бездетных — 2,8%). С 2019 года они должны снизиться до 0,3%, но получат ли после этого застрахованные более качественные услуги — вопрос сомнительный, подчёркивает автор статьи.

Помимо этих тем, немцев всерьёз волнует жилищный вопрос. В Германии не хватает более миллиона квартир. В год требуется около 400 тыс. новых квартир, но в 2017 году было построено лишь около 285 тыс. При этом жильё постоянно дорожает. Арендная плата растёт из года в год и уже достигла такого среднего уровня, что многие больше не в состоянии снимать жильё. Ожидается, что в 2018 году плата возрастёт ещё на 5% по сравнению с 2017 годом, в крупных городах — даже на 10%. В 2015 году правящая коалиция в бундестаге принимала меры, которые, однако, не остановили роста цен. Как отмечает издание, отсутствие жилой площади по приемлемой стоимости заставляет людей думать, что государство нарушает свои обязанности по оказанию помощи гражданам, потому что полноценные члены общества больше не могут обзавестись собственным жильём.

Когда у людей складывается ощущение, что государство мало заботится об их интересах в том, что касается подобных первостепенных для граждан социальных проблем, они с раздражением реагируют на повышенное внимание к миграционной теме, пишет немецкий таблоид. Однако политики делают из этого ложные выводы и ещё более активно обсуждают дела беженцев, вместо того чтобы уделить больше внимания проблемам собственных граждан и за счёт этого ослабить напряжённость и в спорах по поводу миграционной политики, заключает Bild.