Welt: в Берлине вместо прорыва в вопросе с беженцами — совет да любовь

Правящая коалиция Германии приняла новый пакет мер по предоставлению убежища мигрантам: никаких лагерей для беженцев, никаких отказов во въезде в страну, никаких национальных односторонних мер, передаёт телеканал Welt. «Вместо этого будет введена ускоренная процедура на границе», — заявила председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Андреа Налес.

Сначала партии ХДС и ХСС достигли компромисса по беженцам. И вот теперь к компромиссу пришли внутри правящей коалиции. В споре о миграционной политике руководство СДПГ, ХДС и ХСС приняли новый пакет мер по предоставлению убежища мигрантам: никаких лагерей для беженцев, никаких отказов во въезде в страну, никаких национальных односторонних мер. И что это должно означать: совет да любовь?

Как заявил глава ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, всё вышло именно так, как он и хотел. На заседание коалиции он прибыл прямиком из Вены. Там он разъяснил планы ФРГ по беженцам. Австрийская же сторона опасается, что их реализация может нанести вред Австрии. Разъяснительные работы Зеехофера в Вене возымели успех, а вот в Берлине — не совсем.

Не прошло и часа, а к соглашению уже пришли. Правящая коалиция в Германии приняла пакет мер по предоставлению убежища мигрантам. Речь теперь идёт не о транзитных центрах, а о транзитной процедуре и трансферных центрах.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР, министр внутренних дел Германии: Мы знаем, что понятие «транзитные центры» нашему партнёру по коалиции не нравится. Поэтому, как вы знаете, мы изменили формулировку на «транзитная процедура в учреждениях полиции». Именно это и будет происходить в будущем на границе.

АНДРЕА НАЛЕС, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге: Не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов на границе во въезде в страну. Вместо этого будет введена ускоренная процедура на границе. Для этого не нужно вносить изменения в законодательство.

За первые пять месяцев этого года на территорию Германии нелегально въехали в общей сложности 18 024 человека. До этого их уже зарегистрировали в других странах ЕС. Через австрийскую границу въехали меньше одной трети — около пяти тысяч человек, через швейцарскую — чуть более двух тысяч, через чешскую — 1905, через французскую — 1622, остальные — через другие соседние государства. Договоров о возврате беженцев по-прежнему нет.

Вчера в 13:00 в ведомстве федерального канцлера категорически отказался принимать обратно беженцев из Германии и глава правого правительства Венгрии Виктор Орбан. В ходе пресс-конференции стало понятно: в споре о беженцах здесь столкнулись миры.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Если Европа со своими ценностями хочет играть роль в мире, то она не может просто взять и отделиться.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Мы должны быть человечными, не создавая при этом факторов притяжения. Нам известен только один способ, как этого добиться, — закрыть границы, оказать помощь тем странам, которые в ней нуждаются, и не пускать к себе тех, кто приносит с собой беды.

Почти в то же время в Вену прибыл Хорст Зеехофер. Переговоры длились около часа.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: В ходе переговоров мы сошлись на том, что Германия не будет принимать меры, которые навредили бы Австрии.

Получается, что прорыва всё-таки не случилось. На следующей неделе запланирована новая встреча с итальянской стороной. Цель — закрыть южный маршрут.

Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.