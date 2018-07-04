Das Erste: план Берлина по беженцам грозит поставить крест на Европе без границ

В Берлине партии ХДС/ХСС пришли к соглашению по беженцам: этот компромисс, однако, скажется не только на Германии, но и на других странах ЕС, передаёт Das Erste. Если в ближайшем будущем внешние границы Евросоюза не будут защищены эффективным образом, то Шенген — Европа без внутренних границ — и вовсе скоро станет историей, считает корреспондент немецкого телеканала.

В Германии, может, и выдохнули из-за того, что во фракции ХДС/ХСС пришли к соглашению по беженцам и правительство не распалось. Однако этот компромисс, как бы дела ни обстояли на практике, скажется как на нас, так и на наших европейских соседях — и в первую очередь на Австрии. Беженцы, которым было отказано во въезде в Германию, могут быть отправлены на границу Баварии с Австрией, и именно этот вопрос был главным в споре.

В этом месяце Австрия председательствует в Совете Европы и тем самым должна будет, в частности, выступать посредником в разрешении спора из-за беженцев по всему ЕС. Репортаж Михаэля Мандлика о том, как отреагировали в Австрии на новую линию немецкого правительства.

Сторожевая вышка в Бургенланде на границе двух стран Евросоюза — Австрии и Венгрии. Нет ничего удивительного в том, что уже на протяжении трёх лет границу патрулируют австрийские солдаты, задача которых обнаруживать нарушителей и передавать их в руки полиции. В ходе миграционного кризиса 2015 года Австрия при помощи полиции и армии ввела на своих границах масштабные меры контроля. Таким образом планировалось остановить новый наплыв беженцев по официально закрытому «балканскому маршруту».

На пресс-конференции австрийского правительства стало понятно, что страна ещё больше усилит пограничный контроль из-за намерения немецких партий ХДС и ХСС создать транзитные центры для беженцев на австрийско-немецкой границе.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Мы готовы к любому сценарию. Мы также готовы принять любые меры, которые необходимы для того, чтобы уберечь Австрию и её население от вреда.

Не вызовет ли он тем самым эффект домино, в результате чего усиленный пограничный контроль также введут во всех странах Южной и Юго-Восточной Европы?

РАФАЭЛЬ БОССОНГ, Фонд науки и политики: Если все страны продолжат придерживаться столь националистической аргументации, а количество беженцев по-прежнему будет оставаться высоким или даже опять вырастет, то это действительно может привести к эффекту домино. Возможно, придётся закрыть и тоннель Бреннер.

Тоннель Бреннер — крайне чувствительный пункт и, с точки зрения экономики, жизненно важная магистраль, соединяющая Италию и соседние северные страны. Уже два года назад Австрия провела здесь дорожные работы, чтобы в сжатые сроки, если понадобится, возвести пункты пограничного контроля — на случай если внешние границы ЕС не будут защищены эффективным образом. Впрочем, затронуты и многие другие транспортные пути, ведущие на юг.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ: Если до этого дойдёт дело, то мы, конечно же, столкнёмся с пробками и другими негативными последствиями. Возможно, однако, что это также приведёт к тому, что последние из числа тех, кто всё ещё не видит необходимости в настоящих внешних границах, переосмыслят свою позицию. Наша цель — Европа без внутренних границ, но с надёжно защищёнными внешними.

Справедливо и обратное: если в ближайшем будущем внешние границы Евросоюза не будут защищены эффективным образом, то Шенген — Европа без внутренних границ — пожалуй, скоро станет историей.

Дата выхода в эфир 04 июля 2018 года.