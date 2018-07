Guardian: итальянский министр мечтает о националистическом интернационале в Европе

Все европейские движения, выступающие в защиту своих народов и государственных границ, должны выступить единым фронтом, заявил на митинге новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Как отмечает The Guardian, Сальвини поддерживает дружеские отношения с Марин Ле Пен, а его жёсткая позиция в вопросе иммиграции пришлась по душе итальянцам.

Министр внутренних дел Италии, лидер крайне правой «Лиги Севера» Маттео Сальвини намерен создать общеевропейское объединение националистических партий, сообщает The Guardian.



45-летний политик заявил на митинге в Понтиде, что «все свободные и суверенные движения, желающие защищать свой народ и свои границы», должны сформировать «Лигу Лиг Европы».



Как сообщает британская газета, Сальвини переживает подъём популярности после мартовских выборов в итальянский парламент: рейтинг его партии вырос с 18% до 30%. А в начале июня Движение пяти звёзд и «Лига Севера» сформировали первое в Западной Европе популистское правительство, говорится в статье.



«Для победы нам было нужно объединить Италию. Теперь нам нужно объединить Европу», — приводит The Guardian слова министра. «Излучая уверенность», Сальвини объявил толпе своих сторонников, что его партия будет управлять страной «следующие 30 лет». А назначенные на 2019 год выборы в Европарламент станут, по его словам, референдумом о «Европе без границ… и Европе, защищающей своих граждан».



Британское издание отмечает, что Сальвини связывают дружеские отношения с лидером французских националистов Марин Ле Пен. А два месяца назад Сальвини посетил собрание европейских крайне правых в Ницце.



Рост популярности «Лиги Севера» автор статьи объясняет жёсткой позицией Сальвини по миграционному вопросу. Так, на днях министр заявил, что итальянские порты всё лето будут закрыты для неправительственных организаций, занимающихся спасением иммигрантов в Средиземном море, и пообещал, что иммигранты «увидят Италию только на открытке». Жёсткая политика итальянского правительства сказалась и на новом соглашении ЕС о беженцах и нелегальных иммигрантах, подчёркивает The Guardian.