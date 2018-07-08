Welt: немецкие правые достигли рекордно высокого уровня поддержки избирателей

Спор блока партий ХДС/ХСС о миграционном кризисе привёл к падению уровня его поддержки среди немецких избирателей, в то время как популярность правой партии «Альтернатива для Германии» достигла рекордного показателя в 17% и вывела её на один уровень с социал-демократами, сообщает Die Welt со ссылкой на опрос общественного мнения. Кроме того, 48% немцев заявили, что поведение Ангелы Меркель «нанесло ущерб престижу политики», добавляет издание.

Спор по поводу кризиса с беженцами между ХДС и ХСС нанёс удар по их репутации среди немецких избирателей и вызвал рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АДГ), сообщает Die Welt. Согласно опросу общественного мнения, проведённого организацией Emnid, поддержка АДГ достигла рекордного показателя в 17%, что делает её столь же сильной, как и Социал-демократическая партия, которая, в свою очередь, потеряла 2% поддержки.

ХДС и ХСС тоже потеряли 2% поддержки, и в настоящее время их готовы выбрать только 30% опрошенных, что представляет собой самый худший показатель с ноября. Зелёные набрали 12%, Левая партия и Свободная демократическая партия Германии — 9 % поддержки. По мнению 71% немцев, спор коалиции ХДС/ХСС о беженцах привёл к «утрате достоинства политики». 23% опрошенных так не считают. 67% опрошенных убеждены, что ХДС и ХСС относятся друг к другу «неприлично».

69% респондентов придерживаются мнения, что лидер ХСС Хорст Зеехофер «причинил ущерб политике», 19% выразили противоположное мнения. 41% опрошенных заявили, что Зеехофер должен остаться министром внутренних дел Германии, тогда как 48% высказались против этого. 46% также считают, что поведение канцлера Германии Ангелы Меркель «нанесло ущерб престижу политики», резюмирует Die Welt.