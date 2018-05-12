Deutsche Welle: китайский Маркс наделал много шума на родине автора «Капитала»

Китай подарил немецкому городу Триру бронзовую статую отца коммунизма Карла Маркса, сообщает Deutsche Welle. Но возвращению философа, родившегося как раз в этом месте, не все были рады. Члены партии «Альтернатива для Германии» устроили протестную акцию, пригрозив скинуть скульптуру с постамента, рассказывает немецкий телеканал.

И вот он вернулся. Карл Маркс во всём его революционном великолепии. Символ коммунизма, исполненный в бронзе. А самое лучшее — ко дню рождения статуя досталась бесплатно. Её подарил жителям Трира Китай.

ВУ ВЕЙШАН, китайский скульптор: Это символ дружбы Германии и Китая, у которой большие перспективы.

Если бы всё было так просто. Правопопулистская партия АдГ вышла на молчаливый протест. Именно та партия, которая славится ксенофобскими лозунгами, настаивает на соблюдении прав человека. Карл Маркс ответственен за жертвы коммунизма, объясняют они. Они хотят снести его с постамента.

Через три улицы мы наблюдаем противоположную картину. Социалисты, коммунисты и марксисты восхваляют своего кумира. И грозят, что революция скоро вновь наступит.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИЙ: Я считаю, что сейчас марксистский взгляд на мир актуален как никогда.

Когда рядом с памятником Маркса появились соответствующие флаги, стало очевидно, что отношение жителей Трира к Марксу всё ещё сложное.

МУЖЧИНА: Этот памятник станет местом паломничества для старых и новых коммунистов. Мы уже сейчас это здесь наблюдаем.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: Я не хочу никакого фашизма. Ни с правой, ни с левой стороны. А ваша АдГ не далека от этого.

Китайцев беспорядки не волнуют. К счастью, они не несут ответственность за демонстрантов в Трире. Город устроил делегации официальный приём. Это также вызвало споры в Трире. Не слишком ли мы набиваемся в друзья? Может, лучше дистанцироваться от той страны, в которой права человека оцениваются так низко?

ВОЛЬФРАМ ЛЕЙБЕ, мэр Трира: Если мы будем применять наши немецкие стандарты и общаться только с теми государствами, которые им соответствуют — в том, что касается свободы слова и всего остального, — то мы останемся в этом мире в одиночестве.

Голова Маркса, нарисованная из его цитат. Китайскому гостю непросто разобраться в немецком подарке.

ГО ВЭЙМИНЬ, заместитель директора пресс-канцелярии Госсовета КНР: Чтобы насладиться этим, нам нужны люди, которые разбираются в марксизме.

А в современном Китае их сложнее встретить, чем в Трире. Государственные китайские СМИ часто берут интервью у мэра города. Он гордится самым великим сыном города. Трир — это новый Карл Маркс — Штадт?

ВОЛЬФРАМ ЛЕЙБЕ: Трир — это не новый Карл Маркс — Штадт. Триру 2000 лет. Это самый старый город Германии. Но Карл Маркс — это неотъемлемая часть Трира.

Улица Карла Маркса существует здесь уже давно, но немного стыдливо скрыта в мрачноватом месте на окраине Трира. Теперь же здесь занялись агрессивным маркетингом Маркса. Сувенирные магазины зарабатывают на самых разных памятных подарках к юбилею.

ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРНОГО МАГАЗИНА: Хороший пример — это наша банкнота стоимостью €0. Маркс говорил, что предпочёл бы отменить деньги, потому что сам лично не очень умел с ними обращаться. Банкнота €0 — это такая ироничная отсылка к самому Марксу и марксистской теории денег.

Сам Маркс так и не смог сделать капитал на «Капитале» и других сакральных трудах. Такая бурная торговля сбивает с толку даже китайских гостей.

ШИ МИНГДЕ, посол Китая в Германии: Цель нашего развития — до 2035 года коренным образом модернизировать капитал… то есть социализм.

Или всё же наоборот. Новый Маркс «made in china» стерпит и такое, причём не только в Трире.

Дата выхода в эфир 10 мая 2018 года.