ERR: Postimees раскритиковали за «советский ярлык», навешенный на нацменьшинства Эстонии

Публикация в газете Postimees, где неэстонцы были обозначены советским символом в виде красной звёздочки с серпом и молотом по центру,вызвала скандал в Эстонии. Не только представители русскоязычной общины, но и многие политики и журналисты выразили своё возмущение и назвали этот инцидент позорным. Редакция Postimees уже принесла на своём сайте извинения читателям за «невнимательность», сообщает ERR.

Русскоязычные журналисты, а также ведущие политики Центристской партии во главе с председателем политической силы, премьер-министром Юри Ратасом решительно осудили издание Postimees за обозначение проживающих в Эстонии представителей других национальностей красной звездой с серпом и молотом в номере газеты от 19 марта. Главный редактор Postimees Лаури Хуссар назвал случившееся ошибкой и принёс свои извинения.

С раннего утра понедельника пользователи социальных сетей активно обсуждают инфографику, которой газетчики снабдили сегодняшнюю публикацию об уровне поддержки действующего правительства со стороны населения. Представители национальных меньшинств обозначены красной звездой с серпом и молотом, что вызвало волну возмущений в русскоязычной общине. Не скупились на оценки и русскоязычные журналисты.

Фото: Postimees

«Эту картинку кто-то нашёл и поставил. Статью пустили в печать. До печати это видели, как минимум, несколько человек. Если подобная ситуация случилась бы в США или Великобритании, кто-то уже был бы уволен. Работал бы я в Postimees, сам бы требовал наказания ответственных. И если бы виновных не сняли, уволился бы сам», — отметил редактор портала Vecherka.ee, блогер Владислав Копылков.

«Позорище», — дал свой комментарий ведущий ETV+ Андрей Титов.

«Это что, указание на то, что мы при любом раскладе, знании языка и гражданстве остаёмся для издания «потомками оккупантов»?» — задаётся вопросом главный редактор муниципальной газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

Прокомментировали ситуацию и политики от правящей Центристской партии. «Недопустимо навешивать на представителей 191 нацменьшинства ярлык советской власти. Использование символики в таком контексте вызывает лишь сожаления, и крайне прискорбно, что спустя 27 лет после восстановления независимости Эстонии столь уважаемое издание хочет строить стену и разделить наше общество на «своих» и «чужих». Я против такого», — отметил премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас.

«К сожалению, крупнейшая газета страны в очередной раз посылает неэстонцам недвусмысленный сигнал: вы можете учить язык сколько хотите, можете добиваться получения гражданства, но для эстонцев вы в любом случае остаётесь оккупантами или потомками оккупантов — ничтожными людьми, с мнением которых не нужно считаться. Используя данную символику, Postimees даёт понять, что люди «других национальностей» являются в Эстонии чужеродными элементами и никогда не станут здесь своими», — прокомментировал член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд.

По словам вице-спикера Рийгикогу, центриста Энна Ээсмаа, крайне прискорбно и стыдно, что в юбилейный для страны годы газета позволяет себе такие вещи. «Если такое издание клеймит свыше 200 представителей национальных меньшинств или сотни тысяч людей серпом и молотом и всем тем, что для нас исторически означает этот знак, то мы должны всерьёз задуматься над тем, как далеко мы продвинулись за почти 30 лет нашей свободы», — сказал Энн Ээсмаа.

Газета Postimees в своей онлайн-версии принесла извинения читателям. «В сегодняшнем номере Postimees вышел графический элемент, который никак не отражает редакционную политику издания. Речь идет о невнимательности и неудачном выборе иконки графиком. Мне искренне жаль. Приношу свои извинения читателям», — сообщил главный редактор Postimees Лаури Хуссар.

Дата публикации 19 марта 2018 года.