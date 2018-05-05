Guardian: в западной Германии Марксом интересуются больше, чем в бывшей ГДР

В ходе холодной войны бронзовая статуя Карла Маркса гордо стояла в центре немецкого города Нойбранденбург, однако в день двухсотлетия со дня рождения Маркса она будет находиться в магазине на окраине города, пишет журналист The Guardian Филип Ольтерман. После падения Берлинской стены площадь Карла Маркса была переименована в базарную площадь, и на месте, где стоял монумент, сейчас располагается торговый центр. В то время как идеи Маркса вновь в моде на капиталистическом Западе, в той части Германии, которая десятилетиями пыталась на практике реализовать марксизм, к нему настроены «прохладно», отмечает автор материала.

В родном городе Маркса Трире политики, в том числе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и лидер немецких социал-демократов Андреа Налес, выступают с речами по случаю открытия 5,5-метровой статуи Маркса, подаренной правительством Китая. «Тридцать лет назад подобная статуя была бы невозможна, но сегодня, при увеличившейся дистанции к социализму ГДР, настало время проявить интерес к Марксу и в такой форме», — заявил мэр Трира Вольфрам Ляйбе. По словам представителя Левой партии Германии из Мекленбурга-Передней Померании Дитера Коваллика, в том, что касается изучения Маркса, «запад сейчас более прогрессивен, чем восток».

Коваллик и его соратники предложили восстановить статую Маркса в Нойбранденбурге. Однако поиск подходящего места оказался проблематичным. В то время как леваки предложили выставить статую рядом с местной библиотекой, другие члена сената настояли на том, чтобы Маркс был размещён рядом с бывшей тюрьмой «Штази», чтобы напомнить людям о преступлениях, совершённых его именем. Мэр Нойбранденбурга Сильвио Витт выступил с «компромиссным предложением»: выставить статую в горизонтальном положении, однако левые отвергли эту идею. «Если бы мы вернули Маркса на его место без комментариев, это было бы бессмысленно. Нам нужен памятник, который выражает определённый дискомфорт с его наследием», — отметил Витт.

По мнению мэра, его город расцвёл после приватизации государственных предприятий, которая произошла после падения Берлинской стены. Однако в то же время люди жалуются на «чувство небезопасности». ГДР ощущалась её гражданами как стабильное общество, однако как система она была нестабильной, а сегодня ситуация противоположна, отметил Витт. В конце года жители Нойбранденбурга снова смогут обратиться к Марксу за ответом на эту дилемму: после часов напряжённых дебатов мэр согласился выставить его статую снова в 2018 году в рамках городской художественной коллекции, в вертикальном положении, резюмирует автор The Guardian.