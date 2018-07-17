Экс-главком силами НАТО об усилении авторитаризма в Европе: он чужд человеческой натуре

Демократия неидеальна, но она всё равно будет доминировать, пишет в своей статье для Time бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

Сегодня простительно думать, что эпоха демократии подошла к концу, отмечает он. Ведь две крупные страны, Россия и Китай, движутся в сторону единовластия. Список государств, которые дрейфуют в сторону автократии, растёт. В Латинской Америке к их числу относятся Венесуэла, Боливия и Никарагуа, которые ранее продемонстрировали лишь признаки молодой, хрупкой демократии.

По ту сторону Атлантики Турция, Венгрия и Польша, которых всё ещё признают демократиями, осуществляют централизацию власти, контролируют СМИ, манипулируют судами и подавляют протесты. На восточном краю стратегически важного Южно-Китайского моря президент-популист Родриго Дутерте уничтожает свободы на Филиппинах, говорится в статье.

После завершившейся в начале 90-х годов идеологической борьбы с коммунизмом вновь создаётся ощущение, что у демократии есть конкурент. Количество авторитарных лидеров растёт. И происходит это отчасти из-за того, что избранные правительства заняты решением новых вызовов, таких как глобальная миграция, технологический прогресс, транснациональный терроризм и международная экономическая нестабильность.

Всё больше людей готовы попробовать или потерпеть иной подход, пишет автор. Согласно ежегодному индексу демократии, который составляется организацией Economist Intelligence Unit, 2017-й был худшим за последние семь лет годом для мировой демократии, поскольку в этот год стран, в которых наблюдался демократический спад, было в три раза больше, чем тех, где наблюдался рост.

В 2006 году организация Freedom House сообщала о том, что 46% населения Земли живут в странах с открытой политической конкуренцией, гарантированными гражданскими свободами, сильным гражданским обществом и независимыми СМИ. А к 2018 году доля живущих в таких свободных странах упала до 39%.

Некоторые исторически подкованные обозреватели считают, что в будущем демократия проиграет.

«Но пока чересчур рано терять надежду. Это борьба, в которой ранее уже одерживалась победа, и это произойдёт вновь даже без особой помощи со стороны Белого дома», — уверен Ставридис.

Как пишет экс-главком силами НАТО в Европе, путешествуя по миру, он видел ключевых игроков и различные движения, которые помогут добиться успеха демократии.

«От Колумбии до Армении и Индонезии зачастую упускаемые из вида страны демонстрируют, что демократия способна решать вызовы XXI века лучше авторитаризма. Либеральная демократия в своих разнообразных формах с её неизбежными несовершенствами подстраивается под различные культуры и истории и приносит результаты. Человеческая натура не на стороне авторитаризма, и история тоже», — отмечает Джеймс Ставридис.