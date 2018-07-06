Washington Post причислила США к странам с ухудшающейся демократией

По данным ежегодного отчёта проекта «Многообразие демократии», треть мирового населения живёт в условиях упадка демократических институтов, связанного с процессом «автократизации» власти в ряде государств по всему миру, пишет The Washington Post. Отмечается, что за последние два года США «стремительно и беспрецедентно» опустились в рейтинге либеральных демократий.

Процесс упадка демократии набирает обороты по всему миру, пишет The Washington Post. Ссылаясь на данные ежегодного отчёта проекта «Многообразие демократии», издание сообщает, что треть мирового населения живёт в условиях регресса демократии.

Американская газета отмечает, что исследование основано на мнении более чем 3 тыс. учёных и экспертов, которые качественно оценили основные черты демократии 178 стран. При этом автор статьи подчёркивает, что эксперты проводят различие между демократическими странами де-юре и де-факто. Так, в большинстве стран мира в настоящий момент проводятся выборы, однако далеко не везде они являются свободными и справедливыми.

Пять экспертов проекта оценивают отдельно взятое государство по ряду признаков, характеризующих демократию. После этого проект собирает данные при помощи специально созданной статистической модели, принимая во внимание также оценку степени неопределённости.

При этом издание, в первую очередь, уделяет внимание таким характеристикам, как наличие свободных и справедливых выборов, соблюдение принципа верховенства права, контроль со стороны парламента и судебных органов действий лидера государства и обеспечение гражданских свобод.

Газета сообщает, что ещё в конце 2017 года большинство людей жили в демократических государствах. Однако с тех пор треть населения планеты, а именно 2,5 млрд человек, стали свидетелями процесса «автократизации» власти, который охватил ряд стран Европы и Америки. По мнению автора статьи, улучшения в этом вопросе наблюдаются лишь в странах Африки южнее Сахары.

Кроме того, впервые с 1979 года количество стран, переживающих упадок демократии соответствует количеству стран, переживающих её расцвет. Так, в этом году список государств, где происходит упадок либеральной демократии, пополнили США.

Более того, лишь 15% населения мира проживает в странах, где все, независимо от пола и социально-экономического положения, имеют равный доступ к власти.

При этом, несмотря на почти равный доступ к власти мужчин и женщин в США, люди со средним уровнем дохода ограничены в этом отношении. По данному показателю Соединённые Штаты занимают самое низкое 75-е место среди всех западных стран.

Каждый четвёртый, или почти 2 млрд человек, в настоящий момент живёт в странах, где за последние десять лет более обеспеченные в экономическом отношении приобрели больший политический вес.

Кроме того, четыре из десяти самых густонаселённых стран мира, а именно: Индия, США, Бразилия и Россия, пострадали от «автократизации», полагает автор статьи. Прежде всего, по его словам, это выражается в ограничении свободы СМИ.

Россия занимает низкую позицию в рейтинге из-за десятилетий роста репрессий против оппозиции и СМИ, выступающих с критикой правительства.

К числу других крупных стран, столкнувшихся с ослаблением демократических институтов, относятся Конго, Турция, Таиланд, Украина и Польша, отмечает The Washington Post.

Что касается США, за последние два года страна «стремительно и беспрецедентно» опустилась в рейтинге аж на 24 позиции, оказавшись лишь 31-й в 2017 году. При этом отмечается, что эксперты снизили оценки демократии в Соединённых Штатах, усомнившись в способности конгресса сдерживать президента страны Дональда Трампа, который проявляет всё больше неуважения к Конституции и Федеральной судебной системе США.

Вместе с тем эксперты понизили оценку свободы и справедливости выборов 2016 года в США до средней, также отметив сокращение диапазона мнений, высказываемых в американских СМИ. Тем не менее эксперты не спешат говорить о существенном ослаблении демократии в стране, исходя из оценки данных характеристик, пишет The Washington Post.