Саркози: сегодня великие лидеры — у тех стран, которые не являются великими демократиями

Бывший президент Франции Николя Саркози поделился своими мыслями о положении дел в мире. Саркози отметил, что сегодня великие мировые лидеры представляют «страны, не являющиеся великими демократиями». По его мнению, лидеры демократических стран из-за коротких президентских сроков не могут видеть на 10—20 лет вперёд. Саркози одобрил решение председателя КНР Си Цзиньпина отменить ограничение на два президентских срока, похвалил модель ОАЭ и заявил, что Владимир Путин — это уважающий силу человек, «с которым можно разговаривать».

Бывший президент Франции Николя Саркози в начале марта на форуме в Абу-Даби поделился своими мыслями о положении дел в мире, «умело использовав провокацию», пишет Le Monde, приводя несколько отрывков из выступления французского политика.

«Кто сегодня является великим мировым лидером? Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин — с этим можно поспорить, но всё-таки это лидер, — и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. И какими были бы сегодня ОАЭ без лидерства наследного принца Мухаммада бен Зайда?» — отметил Николя Саркози.

По словам бывшего президента Франции, проблема заключается в том, что «демократии смогли стать демократиями» при великих лидерах, таких как Шарль де Голль и Уинстон Черчилль, но в то же время эти самые демократии «уничтожают лидерство». Как можно видеть на 10—20 лет вперёд при таком избирательном темпе, как в США каждые четыре года? Демократии стали «полем сражений», где каждый, используя, например, социальные сети, может за считанные часы «уничтожить» того, кто стоит во главе. Сегодня великие мировые лидеры представляют «страны, не являющиеся великими демократиями», считает Саркози.

«Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что двух сроков по 5 лет — 10 лет у власти — недостаточно. Он прав! У американских президентов на самом деле мандат не на четыре года, а на два: один год для того, чтобы освоиться на новом месте, и ещё один, чтобы подготовиться к переизбранию», — утверждает бывший французский президент.

«Сегодня я встретился с наследным принцем Мухаммадом бен Зайдом. Как вы считаете, возможно построить такую страну за два года? За 50 лет вы построили здесь одну из самых современных стран», — заявил Саркози, обращаясь к участникам форума. По его словам, успех модели ОАЭ — это важный пример для всего мира.

Саркози также заявил, что мир нуждается в России. «Кто заявляет, что не нужно говорить с Россией? Какая безумная мысль! Я не совсем понимал, почему Россия стала главным противником у администрации Обамы. Есть ли риск того, что Россия захватит другие страны? Я так не думаю, — отметил Николя Саркози. — Что касается Украины, то я думаю, что эта проблема с самого начала решалась неправильно и был способ улучшить ситуацию. Путин — это предсказуемый человек, с которым можно разговаривать и который уважает силу».