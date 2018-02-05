УП: в рейтинге демократий Украину назвали «гибридным режимом»

В рейтинге Democracy Index 2017 Украина заняла 83-ю позицию из 167. Как пишет «Украинская правда», в отчёте, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit, Украину классифицировали как «гибридный режим».

Украина заняла 83-ю позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, подготовленном организацией Economist Intelligence Unit. Как пишет «Украинская правда», в обнародованном отчёте Украина имеет общий балл 5,69.

При его определении учитывалось пять аспектов: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическая культура.

Исходя из баллов по 60 показателям в пределах этих категорий, каждая страна классифицируется как один из четырёх типов режима: полная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. Украину классифицировали как гибридный режим.

В разных категориях страна набрала следующее количество баллов: в категории «избирательный процесс и плюрализм» — 6,17 балла, «политическое участие» — 6,67 балла, «политическая культура» — 6,25 балла, «гражданские свободы» — 6,18 балла. Наименьшую оценку Украина получила по показателю «функционирования власти» — лишь 3,21 балла.

Выше Украины расположились Словакия (44-е место), Польша (53-е), Венгрия (56-е), Румыния (64-е) и Грузия (79-е). К авторитарным режимам отнесены Россия (135-е место), Белоруссия (138-е) и Казахстан (141-е).