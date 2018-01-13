Le Temps: швейцарский археолог обнаружил древнейший скифский курган в сибирской долине Царей

Швейцарский археолог Джино Каспари обнаружил в Сибири неизвестный ранее «царский» скифский курган, передаёт Le Temps. Своё открытие учёный совершил благодаря изучению спутниковых снимков региона. Найденный курган стал старейшим в сибирской долине Царей и может быть источником ценных археологических находок.

Как сообщает издание Le Temps, швейцарскому археологу из Бернского университета Джино Каспари удалось обнаружить полностью сохранившийся «царский» скифский курган в Республике Тыва в России. «Всё указывает на то, что это самый большой «царский» скифский курган на юге Сибири, к тому же самый древний», — передаёт газета.

При этом Каспари совершил «самое важное открытие в своей карьере» не на раскопках, а сидя у экрана компьютера: характерную для скифского захоронения форму круга учёный разглядел на спутниковых изображениях долины реки Уюк в Сибири. Дальнейшие раскопки, проведённые совместно с Российской академией наук и музеем «Государственный Эрмитаж» подтвердили догадки археолога.

Команда швейцаских исследователей смогла доказать, что обнаруженный курган похож на другое «царское» скифское захоронение, «Аржан-1», расположенное в 10 км к северу, ранее считавшееся самым древним в долине Царей. Такое название регион получил из-за большого количества найденных там захоронений скифов знатного происхождения.

Как сообщает газета, найденные при раскопках деревянные балки датируются IX веком до н. э., что делает недавно найденный курган, получивший название «Туннуг-1», или «Аржан-0», старейшим в этом районе.

«Нам невероятно повезло», — так отзывается о своём открытии сам Джино Каспари. По словам учёного, с 70-х годов XX века методы археологических исследований существенно усовершенствовались, предоставляя современным учёным гораздо больше возможностей для исследования материалов.

«Генетика, изотопный анализ и геофизические методы, а также новые географические информационные системы и дистанционное зондирование Земли позволяют по-новому взглянуть на доисторическую эпоху», — отмечает Le Temps.

Благодаря труднодоступному расположению, захоронение, вероятно, осталось нетронутым и может содержать сокровища, подобные найденным в других скифских курганах долины Царей.

Особенности сибирской почвы также дают повод для подобных надежд: вечная мерзлота способствует сохранности древних захоронений. «Если нам повезёт, возможно, мы даже обнаружим хорошо сохранившиеся деревянные скульптуры, ковры или ледяную мумию», — делится своими ожиданиями Джино Каспари.