Обозреватель The New York Times: финляндизация США во многом завершена

В ближайшую неделю президент Трамп посетит Европу, чтобы пообщаться со своими союзниками, поиграть в гольф, а затем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет обозреватель The New York Times Роджер Коэн.

«Он, без сомнения, чувствует себя более комфортно с российским лидером, которого считает «нормальным», чем с тунеядствующими партнёрами по НАТО, которые, по его словам, относятся к американцам, как к «тупицам», — говорится в статье.

Если бы вопрос о том, что европейцы не выделяют достаточного количества средств на оборону, носил чисто меркантильный характер, то эта ситуация была бы управляемой и подобные призывы Вашингтона можно было бы только приветствовать, отмечает автор. Однако дело тут не только в деньгах.

С идеологической точки зрения, Трамп «симпатизирует путинской автократии с её демократическим фасадом», говорится в статье.

«Он находится в лагере Путина, выступающем против либеральной демократии Запада, — уверен автор. — Трамп, очевидно, является членом растущего международного движения нелиберального авторитаризма».

По мнению Коэна, «финляндизация Соединённых Штатов Трампа во многом завершена».

Американский лидер, как утверждает автор, ни при каких обстоятельствах не станет выступать против путинской России. «В некотором смысле это даже хуже финляндизации», — подчёркивается в статье. Трамп не занимает нейтральную позицию, как поступала Финляндия во времена холодной войны. Он склоняется в сторону Москвы, однако до сих пор противовесом ему выступают «почтенные» американцы из Госдепа и Пентагона.

Не видеть всего этого — это всё равно что напрашиваться на катастрофу, уверен Коэн. Трамп — это не просто необычный американский президент, склонный к инакомыслию. Он представляет собой однозначный отказ от всего того, за что выступали США с 1945 года, а именно: от репрезентативного правительства, свободы, верховенства права, свободной торговли, базирующегося на законах миропорядка, открытого общества, плюрализма и прав человека.

При этом обозреватель The New York Times отмечает, что Дональд Трамп отказывается видеть то, что по мере распространения свободы и стабильности Америка становилась всё более процветающей.

Трамп, как указывает автор, на стороне Маттео Сальвини, итальянского министра внутренних дел из «антииммигрантской» партии «Лига». Он на стороне венгерского премьера Виктора Орбана, который успешно экспортирует свой нелиберальный образец закрытой демократии, при которой на выборах может быть лишь один исход.

«И такова новая стратегическая реальность Европы», — отмечает Роджер Коэн.