Сенатор Кеннеди: «вести дела с Путиным — всё равно что кормить акулу с руки»

Побывав в России в составе группы республиканских сенаторов, Джон Кеннеди смог донести особое послание до руководства страны и сделать о ней свои выводы. Так, как отметил политик в интервью CNN, у России, как у мафии, «нет политической философии». Но даже несмотря на давление, которое пытался оказывать Сергей Лавров, Кеннеди предупредил Москву, чтобы она «больше не мудрила» с выборами в США.

Мы будем за этим следить, но я должна задать вам вопрос. Вы вместе с несколькими сенаторами-республиканцами только что вернулись из России. Как именно вы задали этот вопрос на встрече с партнёрами по переговорам, когда, по вашим словам, вы попросили их не вмешиваться в выборы? И какая реакция была в комнате?

ДЖОН КЕННЕДИ, сенатор-республиканец от штата Луизиана: Не могу говорить за всех своих коллег, но лично я поехал туда по двум причинам. В первую очередь, я хотел доставить послание. Я донёс его до министра иностранных дел, спикера Думы и ряда российских сенаторов. И вот что я сказал. Во-первых, перестаньте совать нос в наши выборы. Во-вторых, проваливайте с востока Украины и позвольте им действовать самостоятельно. В-третьих, убирайтесь из Крыма и позвольте ему самому принять решение. В-четвёртых, прекращайте валять дурака в Сирии и помогите нам разобраться с этим бардаком. И в-пятых, не позволяйте Ирану закрепиться на юге Сирии, потому что в этом случае будет ещё одна война. Израиль этого не потерпит.

Вы действительно…

ДЖОН КЕННЕДИ: Пожалуй, встреча с министром иностранных дел была самой тяжёлой. Мы вступили с ним в перепалку. Он — задира. Он произвёл на меня впечатление парня, который пробился в люди этаким умником и таким образом добрался до самых верхов. И это была очень напряжённая встреча. Но я думаю, своё послание я передал, и мои коллеги поступили точно так же.

Кроме того, я смог сделать определённые выводы о России. Люди спрашивают, какая у них политическая система. Всё крутится вокруг Путина. У них нет политической философии. Я к тому, какая может быть политическая философия у мафии? Никакой. Только деньги и власть. И там нет свободной прессы.

После этой встречи стали ли вы более уверенны в том, что на грядущих выборах не будет российского вмешательства?

ДЖОН КЕННЕДИ: Я не знаю. Я действительно не знаю. Но я и мои коллеги сказали им: «Послушайте, если вы опять начнёте мудрить с нашими выборами этой осенью, конгресс усилит санкционное давление, и вам это не понравится».

Что они вам ответили? Я полагаю, что они заявили: «Мы тут ни при чём». Ведь об этом они говорят публично. Но что именно они вам сказали?

ДЖОН КЕННЕДИ: Порой беседа была раздражительной. Разумеется, они всё отрицали, как я и ожидал. Но послушайте, послушайте. В последний раз Россия проникалась западными ценностями и демократией… никогда. Мы не собираемся менять взгляды её политического руководства. Мы должны сдерживать их. И единственный способ их сдержать — не надо вести себя грубо, но нужно быть очень-очень непреклонными. Иметь дело с Путиным — всё равно что кормить акулу с руки, делать это можно, но только предельно осторожно.

Сенатор, а вы правда сказали министру иностранных дел: «Перестаньте мудрить с нашими выборами»?

ДЖОН КЕННЕДИ: Да, да.

Я просто хотела уточнить цитату.

ДЖОН КЕННЕДИ: Ну мы вообще не очень-то сошлись.

Да уж, похоже на то. Я, конечно, там не была, но, судя по вашим словам, похоже, в ближайшее время вы вряд ли пойдёте вместе пить пиво.

ДЖОН КЕННЕДИ: Министр любит провоцировать, оказывать давление. И мне это не по нраву.

А как именно он пытался оказывать давление? Я заинтригована, расскажите поподробнее.

ДЖОН КЕННЕДИ: Министр всё время пытается вывести из равновесия. Например, я обратился к нему «господин посол», на что он очень демонстративно принялся объяснять, что он вообще-то не посол, а министр иностранных дел. Когда задаёшь ему вопрос, он пытается перевести стрелки на тебя. Он враждебно настроен. Не хочу показаться неуважительным, конечно, но он и карьеру свою начал с умничания, так и выбился. Мне это не особо нравится. Мы не кричали друг на друга, не оскорбляли друг друга, но оба вели себя довольно-таки жёстко.

Ещё один короткий вопрос. Нет, конечно, у меня теперь их ещё целый миллион. Но вот перед встречей президента с Путиным, которая состоится на следующей неделе, во время вашей поездки вы затронули тему Крыма. Пару недель назад на борту президентского самолёта журналисты спросили Трампа, возможно ли, что (на предстоящей встрече. — ИноТВ) будет обсуждаться признание аннексии Крыма. Президент ответил: «Нам нужно будет об этом подумать». А как считаете вы, на встрече с Путиным такое действительно возможно?

ДЖОН КЕННЕДИ: Я не знаю, о чём наш президент будет говорить с президентом Путиным, но я знаю, что Крыму нужно дать возможность решить самому — то же самое и с востоком Украины. Теперь я хотел бы разграничить российское правительство и россиян, они заслуживают большего. Российские власти настаивают: «Мы ничего не сделали». Что ж, они говорят неправду. Мы знаем, что сделали, знаем, что они вмешались в наши выборы. Честно говоря, наибольшую непосредственную угрозу для мира во всём мире представляет сирийский конфликт. И если Россия будет продолжать заигрывать с иранцами и позволит им укрепиться на юге Сирии, Израиль их просто сметёт. Это факт.

Последний вопрос, вы переживаете по поводу того, что президент Трамп встретится лицом к лицу с Путиным?

ДЖОН КЕННЕДИ: Нет. Мне интересно, я многого от встречи не жду. Как я уже отметил, Путина переубедить не удастся — его придётся сдерживать.

Материал предоставлен CNN America.

Дата выхода в эфир 09 июля 2018 года.