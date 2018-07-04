CNBC: американские сенаторы прибыли в Москву, чтобы лично оценить «российскую угрозу»

Делегация американских сенаторов провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и рядом российских чиновников в надежде улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает CNBC. Кроме того, как отметил сенатор Стив Дэйнс, американские законодатели «хотели лично оценить угрозу со стороны России», а также понять, какие меры необходимо предпринять для обеспечения безопасности США.
Делегация американских законодателей встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в надежде улучшить натянутые отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает CNBC.
Группа республиканцев прибыла в Россию в преддверии запланированного на 16 июля саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Помимо делегации американских законодателей, Лавров также провёл переговоры с госсекретарём Майком Помпео, на которых стороны обсудили как грядущую встречу глав государств, так и обстановку в Сирии и Северной Корее.
По словам сенатора Ричарда Шелби, переговоры в Москве были организованы,в то время как стороны осознают, что они находятся в «натянутых отношениях», которые, однако, можно улучшить.
«У нас есть общие интересы, — заявил Шелби. — Мы соперники, но нам необязательно быть противниками».
Другой сенатор-республиканец, Стив Дэйнс, заявил CNBC, что причиной поездки стали вопросы обеспечения национальной безопасности. По его словам, они «хотели лично оценить угрозу со стороны России», а также понять, «какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить США».
Представители Демократической партии участия в переговорах не принимали. «Нам нечего там делать», — отметил представитель сенатора-демократа Патрика Лихи Дэвид Карл.
Путешествие республиканцев в Россию произошло на фоне недавних заявлений Трампа о том, что на саммите в Хельсинки он планирует обсудить целый спектр вопросов, включая роль России в событиях на Украине и в Сирии, а также тему «вмешательства» в выборы 2016 года.
Согласно имеющейся информации, Шелби не сделал никаких публичных заявлений касательно последнего вопроса. В разговоре с одним российским чиновником он выразил надежду на то, что встреча Трампа с Путиным станет переломным моментом в отношениях между двумя странами.
Саммит в Хельсинки, по его словам, может ознаменовать собой «начало нового дня». «Поживём — увидим», — резюмировал Шелби.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.