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CNBC: американские сенаторы прибыли в Москву, чтобы лично оценить «российскую угрозу»

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Делегация американских сенаторов провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и рядом российских чиновников в надежде улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает CNBC. Кроме того, как отметил сенатор Стив Дэйнс, американские законодатели «хотели лично оценить угрозу со стороны России», а также понять, какие меры необходимо предпринять для обеспечения безопасности США.
CNBC: американские сенаторы прибыли в Москву, чтобы лично оценить «российскую угрозу»
Reuters

Делегация американских законодателей встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в надежде улучшить натянутые отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает CNBC.

Группа республиканцев прибыла в Россию в преддверии запланированного на 16 июля саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Помимо делегации американских законодателей, Лавров также провёл переговоры с госсекретарём Майком Помпео, на которых стороны обсудили как грядущую встречу глав государств, так и обстановку в Сирии и Северной Корее.

По словам сенатора Ричарда Шелби, переговоры в Москве были организованы,в то время как стороны осознают, что они находятся в «натянутых отношениях», которые, однако, можно улучшить.

«У нас есть общие интересы, — заявил Шелби. — Мы соперники, но нам необязательно быть противниками».

Другой сенатор-республиканец, Стив Дэйнс, заявил CNBC, что причиной поездки стали вопросы обеспечения национальной безопасности. По его словам, они «хотели лично оценить угрозу со стороны России», а также понять, «какие действия необходимо предпринять, чтобы обезопасить США».

Представители Демократической партии участия в переговорах не принимали. «Нам нечего там делать», — отметил представитель сенатора-демократа Патрика Лихи Дэвид Карл.

Путешествие республиканцев в Россию произошло на фоне недавних заявлений Трампа о том, что на саммите в Хельсинки он планирует обсудить целый спектр вопросов, включая роль России в событиях на Украине и в Сирии, а также тему «вмешательства» в выборы 2016 года.

Согласно имеющейся информации, Шелби не сделал никаких публичных заявлений касательно последнего вопроса. В разговоре с одним российским чиновником он выразил надежду на то, что встреча Трампа с Путиным станет переломным моментом в отношениях между двумя странами.

Саммит в Хельсинки, по его словам, может ознаменовать собой «начало нового дня». «Поживём — увидим», — резюмировал Шелби.

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CNBC США Северная Америка
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