FT: американские сенаторы заговорили о необходимости нового начала в отношениях с Россией

Россия и США всегда будут конкурентами, но они не должны быть противниками или врагами, уверен американский сенатор Ричард Шелби. Вместе со своими коллегами он прибыл в Москву, чтобы заложить фундамент для грядущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет Financial Times.

Для России и США настало «время возможностей», чтобы наладить свои двусторонние отношения, заявили представители делегации американских сенаторов, которые приехали в Россию перед первой встречей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

«Я думаю, что мы всегда будем конкурентами. Мир состоит из конкуренции… Но нам не нужно быть противниками, — заявил сенатор Ричард Шелби на встрече с российскими парламентариями. — Мы знаем, что нам нужно новое начало. Мы могли бы ещё долго обвинять друг друга. Но я верю, что России, США и всему миру будет лучше, если мы наладим отношения».

Американские сенаторы приехали в Россию, чтобы «заложить некий фундамент» для встречи двух президентов. Ранее Шелби, который занимает пост председателя комитета сената по ассигнованиям, встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Там он заявил, что заинтересован в укреплении отношений между двумя странами. «Мы будем соперниками, но нам не нужно быть врагами. Возможно, в наших отношениях начнётся новая глава», — заявил Шелби.

«Надеюсь, что визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами. Парламентарии — это представители народа, они отражают настроения нации», — заявил российский дипломат.

Шелби приехал в Россию с семью коллегами. Однако их встречи с российским президентом в планах нет, отмечает Financial Times.