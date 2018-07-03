FT: американские сенаторы заговорили о необходимости нового начала в отношениях с Россией

Россия и США всегда будут конкурентами, но они не должны быть противниками или врагами, уверен американский сенатор Ричард Шелби. Вместе со своими коллегами он прибыл в Москву, чтобы заложить фундамент для грядущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет Financial Times.
Для России и США настало «время возможностей», чтобы наладить свои двусторонние отношения, заявили представители делегации американских сенаторов, которые приехали в Россию перед первой встречей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет Financial Times.
«Я думаю, что мы всегда будем конкурентами. Мир состоит из конкуренции… Но нам не нужно быть противниками, — заявил сенатор Ричард Шелби на встрече с российскими парламентариями. — Мы знаем, что нам нужно новое начало. Мы могли бы ещё долго обвинять друг друга. Но я верю, что России, США и всему миру будет лучше, если мы наладим отношения».
Американские сенаторы приехали в Россию, чтобы «заложить некий фундамент» для встречи двух президентов. Ранее Шелби, который занимает пост председателя комитета сената по ассигнованиям, встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Там он заявил, что заинтересован в укреплении отношений между двумя странами. «Мы будем соперниками, но нам не нужно быть врагами. Возможно, в наших отношениях начнётся новая глава», — заявил Шелби.
«Надеюсь, что визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами. Парламентарии — это представители народа, они отражают настроения нации», — заявил российский дипломат.
Шелби приехал в Россию с семью коллегами. Однако их встречи с российским президентом в планах нет, отмечает Financial Times.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана, который ранее обвинил его в «предательской конференции» по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, «очень плохим парнем».
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.