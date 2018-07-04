Bloomberg: сенаторы США поддержали выводы разведки о роли России в избрании Трампа

Комитет сената США по разведке ознакомился с докладом разведслужб о «вмешательстве» России в американские выборы и принял решение поддержать изложенные там выводы, сообщает Bloomberg. Расследование ещё продолжается, но, по мнению сенаторов, Кремль явно отдавал предпочтение Дональду Трампу во время выборов 2016 года в США.

Комитет сената США по разведке поддержал выводы американских разведслужб, которые считают, что российский президент заказал кампанию по вмешательству в американские выборы, чтобы в конечном счёте привести к власти Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Сенаторы назвали доводы разведки «здравыми» и решили, что у спецслужб достаточно оснований полагать, что сам Путин и российское правительство отдавали явное предпочтение Трампу.

При этом в сенате отвергли идею республиканцев и Трампа о том, что «российским делом» изначально двигала субъективная неприязнь к самому Трампу. После 16 месяцев расследования сенаторы «не видят причин оспаривать его выводы», заявил глава комитета Ричард Бур.

Однако расследование продолжается, и сенаторы высказывают надежду, что результатов будет ещё больше. Так, они рассчитывают закончить с опросами всех задействованных лиц уже в этом месяце и начать составление финального отчёта в августе.

Сенатор Марк Уорнер, в свою очередь, отметил, что «действия России были продуманными и масштабными, а её цель была в том, чтобы подорвать веру людей в демократический процесс, ударить по госсекретарю Клинтон и помочь Дональду Трампу. Хотя наше расследование ещё продолжается, нам нужно извлечь уроки из 2016 года и принять дополнительные меры, чтобы защититься от атак в 2018 году и дальше».

Сам Трамп и его окружение называют это расследование «охотой на ведьм» и утверждают, что никакого вмешательства не было. Их критика, в частности, заключается в том, что расследование основано на досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила, которое финансировали демократы. Впрочем, сенаторы теперь говорят, что к нынешним выводам досье Стила отношения не имеет, пишет Bloomberg.