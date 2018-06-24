Fox News: главная угроза для США исходит не от России, а от Мексики
В последнее время мы много слышим об этом зловещем влиянии иностранных держав на наше правительство. Наши враги за рубежом, говорят нам, используют нашу политическую систему для того, чтобы навредить нам и извлечь выгоду для себя. И волнуемся мы не напрасно. Это происходит на самом деле. Однако главный наш обидчик не Россия, а Мексика.
Мексиканские власти поощряют нелегальную иммиграцию в нашу страну. Они публикуют инструкции, объясняющие нелегалам, как избежать депортации отсюда. Они сопровождают караваны мигрантов с севера на пути в Америку. Они отсылают свои беднейшие слои населения сюда, потому, что это дешевле, чем заботиться о них там. Америка отныне выполняет функции мексиканской системы социального обеспечения. Мексиканскому правящему классу это чрезвычайно выгодно.
Через 10 дней мексиканские избиратели выберут нового президента. На сегодняшний день фаворит гонки — человек по имени Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Во время своего выступления во вторник он заявил, что в случае победы его администрация будет «защищать всех мигрантов на американском континенте и всех мигрантов в мире, вынужденных покинуть свои города и найти приют в Соединённых Штатах». Он добавил, что каждый человек в мире «имеет право» приехать в нашу страну — Соединённые Штаты Америки.
И, если подумать, понятно, почему он так считает. Ведь в своей недавней речи он также признал, что мексиканская экономика зависит от денежных переводов из США в Мексику. Кстати говоря, Лопес Обрадор не исключает, что может провести амнистию в отношении мексиканских наркокартелей. Это те люди, которые производят и экспортируют опиумные вещества, ставшие причиной разрушения центральной части нашей страны, поскольку они ежегодно убивают десятки тысяч американцев. Фентанил прибывает к нам из Мексики. Люди, которые производят его и убивают американцев, останутся безнаказанными.
Однако оказывается, электорат Лопеса Обрадора находится не только в его собственной стране. Он ещё и здесь. Это странно, ведь нам без конца твердят, что иммигранты горят желанием ассимилироваться у нас, в Америке. Но очевидно, Лопес Обрадор не получил этой методички.
Только в прошлом году он проводил свою предвыборную кампанию в качестве кандидата на пост президента Мексики более, чем в десяти американских штатов — поскольку граждане Мексики, живущие за рубежом по-прежнему могут голосовать у себя на родине.
Дата выхода в эфир: 21 июня 2018 года
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