Fox News: главная угроза для США исходит не от России, а от Мексики

США действительно стоит опасаться попыток манипуляции со стороны других государств, уверен ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Однако, по его мнению, главная опасность исходит вовсе не от России, а от Мексики. Именно Мексика поощряет нелегальную иммиграцию своих беднейших граждан в США и поддерживает наркокартели, поясняет журналист. И будущий новый президент страны только укрепит эту тенденцию, уверен автор программы.

В последнее время мы много слышим об этом зловещем влиянии иностранных держав на наше правительство. Наши враги за рубежом, говорят нам, используют нашу политическую систему для того, чтобы навредить нам и извлечь выгоду для себя. И волнуемся мы не напрасно. Это происходит на самом деле. Однако главный наш обидчик не Россия, а Мексика.

Мексиканские власти поощряют нелегальную иммиграцию в нашу страну. Они публикуют инструкции, объясняющие нелегалам, как избежать депортации отсюда. Они сопровождают караваны мигрантов с севера на пути в Америку. Они отсылают свои беднейшие слои населения сюда, потому, что это дешевле, чем заботиться о них там. Америка отныне выполняет функции мексиканской системы социального обеспечения. Мексиканскому правящему классу это чрезвычайно выгодно.

Через 10 дней мексиканские избиратели выберут нового президента. На сегодняшний день фаворит гонки — человек по имени Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Во время своего выступления во вторник он заявил, что в случае победы его администрация будет «защищать всех мигрантов на американском континенте и всех мигрантов в мире, вынужденных покинуть свои города и найти приют в Соединённых Штатах». Он добавил, что каждый человек в мире «имеет право» приехать в нашу страну — Соединённые Штаты Америки.

И, если подумать, понятно, почему он так считает. Ведь в своей недавней речи он также признал, что мексиканская экономика зависит от денежных переводов из США в Мексику. Кстати говоря, Лопес Обрадор не исключает, что может провести амнистию в отношении мексиканских наркокартелей. Это те люди, которые производят и экспортируют опиумные вещества, ставшие причиной разрушения центральной части нашей страны, поскольку они ежегодно убивают десятки тысяч американцев. Фентанил прибывает к нам из Мексики. Люди, которые производят его и убивают американцев, останутся безнаказанными.

Однако оказывается, электорат Лопеса Обрадора находится не только в его собственной стране. Он ещё и здесь. Это странно, ведь нам без конца твердят, что иммигранты горят желанием ассимилироваться у нас, в Америке. Но очевидно, Лопес Обрадор не получил этой методички.

Только в прошлом году он проводил свою предвыборную кампанию в качестве кандидата на пост президента Мексики более, чем в десяти американских штатов — поскольку граждане Мексики, живущие за рубежом по-прежнему могут голосовать у себя на родине.

Дата выхода в эфир: 21 июня 2018 года