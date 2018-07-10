Vox: Трамп обвинил Китай в «негативном влиянии» на переговоры между США и Северной Кореей

Проблемы в переговорах между США и Северной Кореей могут быть вызваны «вмешательством Китая», заявил Дональд Трамп. Как пишет Vox, несмотря на то что Пекин поддерживает ядерное разоружение Пхеньяна, он опасается, что это может привести к усилению влияния Америки в регионе. Кроме того, китайцы могут «поощрять более агрессивное поведение» северных корейцев из-за текущей торговой войны Пекина с США, добавляет издание.
Администрация Дональда Трампа испытывает проблемы в переговорах с Северной Кореей, и президент США винит в этом Китай, сообщает журналист Vox Зишан Алим. В понедельник Трамп попытался устранить противоречия между США и Пекином, которые возникли в ходе переговоров на прошлой неделе, и выдвинул предположение, что проблемы могут быть связаны с «вмешательством Пекина». «Я уверен, что Ким Чен Ын будет выполнять соглашение, которое мы подписали... С другой стороны, Китай может оказывать негативное давление на соглашение из-за нашей позиции по отношению к китайской торговой политике», — заявил Трамп.
Как пишет автор материала, после двухдневных переговоров в Пхеньяне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что они были «плодотворными», однако Северная Корея назвала поведение американской делегации «вызывающим сожаление», а её требования — «гангстерскими». Это значит, что в переговорах могут быть серьёзные разногласия по поводу таких тем, как снятие американских санкций и ядерное разоружение Северной Кореи. Вполне возможно, что Китай может поощрять Пхеньян быть «более агрессивным», отмечает Алим. Китай поддерживает ядерное разоружение Северной Кореи, однако опасается, что оно может усилить влияние США в регионе.
В свою очередь, американский сенатор Линдси Грэм выразил согласие с мнением Трампа о том, что Китай может вмешаться в переговоры между США и Северной Кореей из-за торговой войны. «Во всём этом я вижу руку Китая. Мы ведём с Китаем войну. Если бы я был президентом Трампом, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею, чтобы оказать на меня давление в торговом конфликте. У нас больше козырей, чем у них, если речь идёт о торговле», — резюмировал Грэм.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.