Vox: Трамп обвинил Китай в «негативном влиянии» на переговоры между США и Северной Кореей

Проблемы в переговорах между США и Северной Кореей могут быть вызваны «вмешательством Китая», заявил Дональд Трамп. Как пишет Vox, несмотря на то что Пекин поддерживает ядерное разоружение Пхеньяна, он опасается, что это может привести к усилению влияния Америки в регионе. Кроме того, китайцы могут «поощрять более агрессивное поведение» северных корейцев из-за текущей торговой войны Пекина с США, добавляет издание.

Администрация Дональда Трампа испытывает проблемы в переговорах с Северной Кореей, и президент США винит в этом Китай, сообщает журналист Vox Зишан Алим. В понедельник Трамп попытался устранить противоречия между США и Пекином, которые возникли в ходе переговоров на прошлой неделе, и выдвинул предположение, что проблемы могут быть связаны с «вмешательством Пекина». «Я уверен, что Ким Чен Ын будет выполнять соглашение, которое мы подписали... С другой стороны, Китай может оказывать негативное давление на соглашение из-за нашей позиции по отношению к китайской торговой политике», — заявил Трамп.

Как пишет автор материала, после двухдневных переговоров в Пхеньяне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что они были «плодотворными», однако Северная Корея назвала поведение американской делегации «вызывающим сожаление», а её требования — «гангстерскими». Это значит, что в переговорах могут быть серьёзные разногласия по поводу таких тем, как снятие американских санкций и ядерное разоружение Северной Кореи. Вполне возможно, что Китай может поощрять Пхеньян быть «более агрессивным», отмечает Алим. Китай поддерживает ядерное разоружение Северной Кореи, однако опасается, что оно может усилить влияние США в регионе.

В свою очередь, американский сенатор Линдси Грэм выразил согласие с мнением Трампа о том, что Китай может вмешаться в переговоры между США и Северной Кореей из-за торговой войны. «Во всём этом я вижу руку Китая. Мы ведём с Китаем войну. Если бы я был президентом Трампом, я бы не позволил Китаю использовать Северную Корею, чтобы оказать на меня давление в торговом конфликте. У нас больше козырей, чем у них, если речь идёт о торговле», — резюмировал Грэм.