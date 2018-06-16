DWN: обостряющаяся торговая война США и Китая представляет угрозу и для Европы

Вводя друг против друга пошлины на импорт, Вашингтон и Пекин приближаются к «торговой войне», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Кроме того, пошлины США на европейскую сталь и алюминий, а в перспективе и на автомобили, грозят нанести ущерб Европе, добавляет издание.

Крупнейшие экономики мира — США и Китай — приближаются к «торговой войне», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о введении новых штрафных пошлин на более чем 1100 китайских товаров, в том числе на промышленные и высокотехнологичные продукты.

Речь идёт об объёме товаров на $50 млрд. Пекин отреагировал на это собственными пошлинами на американские продукты с соответствующим экономическим объёмом. «Решение США нарушило правила ВТО и противоречит консенсусу, на основе которого Китай и США договаривались в ходе прошлых переговоров», — сообщило правительственное новостное агентство Xinhua.

«Китай не готов вести торговую войну, однако у китайской стороны нет другого выбора», — заявили в китайском министерстве торговли. В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что в ответ на реакцию Китая Вашингтон введёт очередные санкции, которые охватят объём товаров в $100 млрд. «Соединённые Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай пойдёт на меры по возмездию», — подчеркнул президент США.

Американские пошлины направлены в первую очередь против продуктов, посредством которых Китай стремился поднять свою экономику, однако «они наносят вред экономическому росту США и многих других стран», отметили в администрации Трампа. Китайские пошлины касаются сельскохозяйственной продукции, а также автомобилей. Кроме того, ожидается введение пошлин на нефть, уголь и подобные продукты, добавили в министерстве торговли Китая.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, торговый дефицит США с Китаем составляет $375 млрд. «Я подчёркивал, насколько важно для президента Трампа исправить эту ситуацию, чтобы торговля стала более сбалансированной», — отметил Помпео. Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, США обвиняют Китай в использовании «практик по овладению интеллектуальной собственностью США незаконным путём».

Трамп также ввёл более высокие пошлины на сталь и алюминий из ЕС, в ответ на что Европейский Союз намерен поднять пошлины на такие американские товары, как джинсы и виски. По мнению Ангелы Меркель, Трамп также планирует ввести пошлины на автомобили. По словам главы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Эрика Швайцера, «то, что Германия в этот раз не стала прямой мишенью, не означает, что нам ничего не угрожает». «Наоборот, введение американских штрафных пошлин затрагивает и немецкую экономику», — резюмировал Швайцер.