Times: в НАТО предлагают открыть границы, чтобы быстрее сдерживать «российскую агрессию»

Руководители НАТО намерены значительно упростить перемещение сухопутных войск альянса по территории ЕС, сократив сроки для получения соответствующего разрешения, пишет The Times. Одна из ярых сторонниц этой инициативы, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, считает, что блоку вообще необходим «военный Шенген», который позволит союзным армиям свободно преодолевать европейские границы.

«Великобритания и союзники по НАТО намерены покончить с бюрократической волокитой, которая мешает европейским государствам быстро противодействовать российской агрессии», — пишет The Times. По словам издания, этот план позволит военному командованию в течение пяти, а не 40 дней получить от гражданских властей разрешение для перевозки через страны альянса танков, солдат и боеприпасов.

Власти считают, что этот шаг позволит покончить с «абсурдной системой», из-за которой военнослужащим приходится ждать в бараках, пока им разрешат проезд через контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что эта инициатива получит одобрение на грядущем саммите НАТО.

Издание отмечает, что встреча 27 членов альянса в Брюсселе состоится на фоне серьёзных внутренних противоречий. Европейские союзники и Канада «готовы к любому развитию событий». Президент США всё более обеспокоен тем, что его страна тратит слишком много на безопасность Европы. Кроме того, существуют разногласия между Трампом и другими членами НАТО относительно торговли, изменения климата и иранской сделки.

Внутренняя рознь сопровождается внешними вызовами. Накануне Лондон обвинил Москву, что она виновна в смерти 44-летней британки Дон Стёрджесс, которая была отравлена нервно-паралитическим веществом, обращает внимание The Times.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд выступает особенно активно за упрощение переброски войск НАТО по Европе. В интервью изданию она поделилась своими опасениями относительно внутреннего раскола в альянсе.

«На фоне кольца нестабильности вокруг Европы мы должны продемонстрировать наше единство и общие ценности, — заявила она The Times во время недавнего визита в Англию. — Серьёзные расхождения во взглядах не улучшат наш имидж. В России будут этим особенно довольны».

По мнению Бейлевелд, если военный персонал и оборудование смогут пересекать границы свободнее и быстрее, то НАТО сможет доказать, что оно совершенствует свои способности по сдерживанию угроз. Вместе с тем ей бы хотелось, чтобы союзники не ограничивали выдачу разрешения пятью днями. Ведь президенту Путину «достаточно одного приказа, чтобы переместить свои войска куда угодно».

Бейлевелд поддерживает идею создания «военного Шенгена», благодаря которому войска НАТО получат ту же свободу передвижения по множеству европейских стран, что и гражданский транспорт в Шенгенской зоне. «Это следующий шаг, и воплотить его будет довольно непросто», — признаётся министр.

Британия и другие союзники по НАТО регулярно отправляют войска в различные части Европы для проведения учений и операций. При этом командиры должны заблаговременно подавать запрос на пересечение границ других государств. Оформление документов варьируется в зависимости от той или иной страны. В Германии процесс может занять до 40 дней.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, заявлял, что из-за сложного процесса пересечения границ НАТО становится труднее противостоять «враждебной российской активности» и предотвращать конфликты.

На его взгляд, уменьшение бюрократических проволочек даст политическим лидерам возможность «резко увеличить численность войск и оружия на восточном фланге альянса без предупреждения, чтобы показать Путину, что они серьёзно относятся к своей безопасности». В результате альянс улучшит способность «развеивать любые стремления Кремля вторгнуться на территорию НАТО».

«Для стран НАТО не должно существовать никаких ограничений при соблюдении нескольких условий. Очевидно, что все должны подчиняться правилам дорожного движения ЕС, нагрузка на ось и перевозка опасных грузов должны обозначаться в соответствии с определёнными требованиями. Если эти условия будут соблюдены, то наши танки и пехота смогут перемещаться так же свободно, как грузовики с яблоками из Польши в Испанию», — отметил Ходжес.