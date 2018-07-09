Times: новая штаб-квартира НАТО напомнит Трампу о «всех недостатках» Европы

Новая штаб-квартира НАТО начала нормально функционировать только спустя год после её официального открытия, пишет The Times. Это здание, строительство которого сопровождалось постоянными задержками и перерасходами, укрепит «предвзятое отношение» Дональда Трампа к Североатлантическому альянсу, полагает британское издание.

«Новая штаб-квартира НАТО, первоначальная стоимость которой составляла €1,2 млрд и открытие которой постоянно переносилось, должна стать для президента Трампа олицетворением всех европейских недостатков», — пишет The Times.

Весной прошлого года он открывал это здание во время саммита альянса в Брюсселе. Лейтмотивом этой встречи стали претензии Трампа к союзникам, которые, по его мнению, возложили весь груз финансовой ответственности на Америку, напоминает издание.

На прошлогоднем торжественном открытии этой огромной стеклянной структуры отпущенная им шутка заставила «вздрогнуть» дипломатов и представителей военного блока. «Я ни разу не спрашивал, во сколько вам обошлась новая штаб-квартира НАТО — я отказываюсь это делать», — заявил глава Белого дома. Возможно, в этом году он окажется не столь любезным, полагает The Times.

До прошлого месяца здание, которое Трамп официально открыл в мае 2017-го, было не готово принять интернациональный штат служащих и 29 посольств. Одну из последних заминок вызвали проблемы с компьютерами, отвечающими за систему управления штаб-квартирой.

Изначально проект должны были закончить весной 2016 года. В итоге на его строительство ушло в два раза больше времени и денег. «Вероятно, это лишь укрепит предвзятое отношение Трампа к НАТО и цене, которую Америка платит для поддержки европейской обороны», — считает The Times.