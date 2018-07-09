Times: зависимость от США мешает Европе добиться «стратегической автономии»

Европейский союз пытается добиться «стратегической автономии» от США по вопросам обороны, однако встречают на этом пути огромные препятствия, сообщает The Times. Как отмечает издание, сократить зависимость от США Европе мешают политические разногласия, военная слабость и нежелание отводить Великобритании роль в структурах ЕС после брексита.

Европейский союз пытается добиться «стратегической автономии» от США по вопросам обороны, однако встречает на этом пути огромные препятствия: политические разногласия, военную слабость и нежелание отводить Великобритании роль в структурах ЕС после брексита, сообщает The Times.

Ещё до референдума по брекситу и избрания Дональда Трампа европейские страны договорились и дальше развивать свою способность обеспечивать защиту интересов региональной безопасности независимо от НАТО и США. Как отмечает издание, с президентом Трампом, ставящим под сомнение приверженность США НАТО, этот вопрос стал насущным.

Все согласны с тем, что европейским странам необходимо активнее развивать своей военный потенциал наряду с НАТО и демонстрировать политическую волю к его использованию, но в этом деле «нет никаких признаков прогресса».

Среди главных политических разногласий стран ЕС — слишком разные взгляды на геополитические угрозы, а также историческое недоверие некоторых европейских правительств к России, пишет издание.

Польша, резко контрастируя со многими странами ЕС, стремящимися к созданию оборонных структур, независимых от США, «движется в противоположном направлении», что может разделить меры реагирования Европы.

Основная стратегия обороны Польши основывается на защите её территориальной целостности от России. Польша планирует заплатить США около $2 млрд за размещение американской бронетанковой дивизии на своей территории.

В то же время такие проекты, как «Северный поток — 2», поддерживаемый Германией, усиливают сопротивление многих стран ЕС в отношении санкций против России.

Как отмечает британское издание, Европа также зависит от США в военном плане, поскольку ей нужно защищать свои интересы в других странах. Больше половины ключевых средств НАТО для проведения операций принадлежит США.

У Евросоюза есть свои оборонные структуры, но они ещё не участвовали в развёртывании миссий и не развивали новые способности. Планы по активизации сотрудничества натыкаются на разногласия. За последние семь месяцев внутренняя напряжённость в Европейском союзе усилилась в связи с разногласиями между Францией и Германией по поводу политики Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) Евросоюза.

Если Евросоюз намерен добиться «стратегической автономии» от США, ему необходима Великобритания. Согласно предложениям Европейской комиссии, британским компаниям будет закрыт доступ к фонду обороны, который будет создан после брексита с целью сокращения зависимости ЕС от США, пишет The Times.

Научный сотрудник Центра европейских реформ София Беш опасается, что план ЕС по созданию фонда обороны может превратиться в европейский протекционизм, если Великобритания будет из него исключена. «Стратегическая автономия ЕС не может быть достигнута без Великобритании», — отметила она.