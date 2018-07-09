TVN24: саммит НАТО с участием Трампа может стать серьёзнейшим испытанием для альянса

Дональд Трамп считает, что США пора перестать быть «свиньей-копилкой» для «беззащитной» Европы, которая заключая газовые сделки с Россией, выставляет Америку дурачком, передает TVN24. Польский телеканал отмечает, что приближающийся саммит НАТО, вероятно, будет серьезнейшим тестом для альянса за всё время его существования.

Это будет долгая и полная важных встреч европейская поездка Дональда Трампа. Сначала Брюссель и саммит НАТО.

В последние дни американский лидер неоднократно объявлял, что скажет четко и решительно главам альянса, что его страна не является «свиньей-копилкой», благодаря которой оплачивается мировая безопасность.





ДОНАЛЬД ТРАМП, президент Соединенных Штатов: Увидите: и скажу им так: Вы должны начать оплачивать свои счета. Соединенные Штаты не позаботятся обо всем. Это мы платим за безопасность Европы. США были «свиньей-копилкой», которую все обворовывали. А наши союзники часто были хуже, чем наши враги.

На прошлой неделе американский президент отправил письма союзникам из НАТО, призывая их к увеличению расходов на обороноспособность. А во время первого визита канцлера Ангелы Меркель в Белом доме он вручил ей символическую счет-фактуру на 300 миллиардов долларов США, то есть сумму, которую, по его мнению, Германия не оплатила в последние годы.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я сказал: «Ангела, знаешь, мы защищаем вас, и защита, которую мы предоставляем, для вас важнее, чем для нас». А потом они заключают газовую и нефтяную сделку с Россией. Мы защищаем их от России, а они дают России деньги. Нам отведена роль дурачков, которые за всё это платят.

Дональд Трамп также говорил, что в вопросах торговли Евросоюз точно также наносит вред, как и Китай. Поэтому европейская пресса замечает, что Саммит НАТО на следующей неделе, вероятно, будет серьезнейшим испытанием для альянса из-за глубокого недоверия американского президента. Есть большая вероятность того, что Трамп, несмотря на серьезные международные вызовы для альянса, покинет саммит без более широкого согласия с партнерами. Эта обложка (Раскол) лучше всего иллюстрирует состояние настоящих отношений Европы с Америкой.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Да, мы видим различия между Соединенными Штатами и остальными союзниками в плане торговли, климата, соглашения с Ираном и многих многих других. Никто никогда не гарантировал, что трансатлантическая связь будет продолжаться вечно, но я верю в то, что мы её сохраним.

Не меньшие противоречия будут сопровождать второй этап поездки Дональда Трампа — визит в Великобританию. Там продолжается большая мобилизация противников политики американского президента. Планируются многотысячные митинги, а около парламента будет парить воздушный шар в виде пупса-Трампа.



ШАИСТА АЗИЗ, организация «Стоп Трамп»: Пусть он приедет и увидит собственными глазами, что люди о нем думают. Пусть увидит наш большой фестиваль сопротивления.

ОУЭН ДЖОНС, организация «Стоп Трамп»: Это будет великий день, исторический. Наши дети будут спрашивать: «Принимал ли ты участие в протестах против Трампа?», потому что это демагог и расист, который несет угрозу для женщин, эмигрантов, меньшинств и миру в мире.

И, наконец, последний этап европейского турне Трампа — Хельсинки, встреча с Владимиром Путиным. Она состоится сразу же после финала Чемпионата мира по футболу в России. Здесь СМИ тоже пишут о явной слабости Трампа к Путину, его сильному правлению, о последних высказываниях американского президента по поводу отсутствия Путина на Саммите «Большой семёрки» и о том, что Крым — российский, потому что говорят там по-русски.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Сейчас все спрашивают о том, справится ли Трамп во время встречи с Путиным, ведь похоже, что Путин ловкий, опытный. Это бывший агент КГБ, и он сделает все, что только захочет. Чушь, полная чушь! Все мы люди, а я прекрасно подготовлен. Я готовился к таким вещам всю свою жизнь.

Трамп и Путин провели первые, и до сих пор единственные, двусторонние переговоры в июле 2017 года в Гамбурге, в кулуарах саммита G20.

Цезарь Грохот. «Факты».

Дата выхода в эфир 06 июля 2018 года.