BM: Макрон обошёл Меркель в рейтинге доверия немцев, а Трамп финишировал последним

Немцы больше доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель, сообщает Berliner Morgenpost. Об этом свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Kantar Emnid. Третье место в рейтинге доверия занял австрийский канцлер Себастьян Курц, а четвёртое — глава Кремля Владимир Путин. На последнем месте с 5% голосов американский президент Дональд Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал своего рода «европейским Бараком Обамой, каким он был в свои лучшие годы», пишет Berliner Morgenpost. Глава Елисейского дворца «харизматичный, молодой, активный и крутой». Благодаря своему темпераменту, который проявился в ликованиях на финальном матче ЧМ-2018, он смог кардинально изменить эмоциональный фон во Франции, пережившей в последнее время ряд ужасных терактов. Теперь в стране превалируют такие чувства как национальная гордость, отзывчивость и радость, поясняет немецкое издание.



Макрон смог сделать то, что до него во Франции не удавалось никому, продолжает автор статьи Михаэль Бакфиш. Этот новичок на политической арене смог одолеть всех остальных кандидатов в президенты от ведущих партий как левого, так и правого крыла. В кризисные для ЕС времена, когда правые популисты стали набирать популярность, Макрон смог воодушевить граждан своим проевропейским курсом.



Большим доверием глава Елисейского дворца пользуется и у немцев. По результатам опроса института общественного мнения Kantar Emnid, 55% граждан Германии испытывают к Макрону «скорее высокую степень доверия». По этому показателю он опередил даже канцлера Германии Ангелу Меркель с её 51%. Третье место в рейтингах занял глава Австрии Себастьян Курц (24%). За ним с 18% идёт президент России Владимир Путин. Трамп занимает последнее место с 5% рейтингом.



Макрону доверяют и женщины и мужчины, как в западной, так и восточной частях Германии. При этом его поддерживают представители практически всех политических партий, за исключением разве что «Альтернативы для Германии». Феномен популярности французского президента изданием объясняет его «энергичным политическим стилем», а также обширной политической программой. «На дипломатическом паркете он может виртуозно отыгрывать роль сторонника многополярности. Но и напротив может сыграть в мачо-шоу Трампа и потягаться с американцем в крепком рукопожатии», — пишет издание.



Долгое время спокойная манера поведения Меркель нравилась немцам, продолжает автор. Она провела страну через финансовый и долговой кризис, но на фоне проблем с миграцией своей политикой открытых дверей расколола страну. Её авторитет был подорван. А недавний конфликт с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером по вопросу беженцев чуть было не рассорил «сестёр по фракции» Христианско-социальный и Христианско-демократический союзы.



Женщины доверяют Меркель больше, чем мужчины. Самый высокий рейтинг у канцлера среди сторонников фракции ХДС/ХСС (85%), на втором месте Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (72%), за ней следует партия зелёных (60%). Свободная демократическая партия Германии (СвДП) находится на четвёртом месте с 42%, на пятом — Левая партия (27%). Рейтинг доверия среди сторонников АдГ составляет всего 4%, при этом Курц наоборот пользуется у них популярностью (53%). Правые популисты считают его сторонником жёстких мер, который закрыл балканский маршрут для беженцев и ещё закроет средиземноморский. Действия австрийского канцлера также поддерживают в СвДП (41%), отмечает издание.



Путин же пользуется наибольшей популярностью на востоке Германии, чаще всего у мужчин, продолжает Бакфиш. Большего всего ему доверяют сторонники СвдП (38%), Левой партии (38%), а также АдГ (33%). Они видят в нём сильного политика, который правит твёрдой рукой. Зёленые же, а также фракция ХДС/ХСС и СДПГ ему не доверяют из-за нарушений прав человек и «аннексии» Крыма.



На последнем месте в результатах опроса стоит Трамп. Среди сторонников практически всех политических сил доверие к нему стремится к нулю. Издание связывает такой показатель с его путанной «твиттер-политикой», бесцеремонной манерой поведения и «бульдозерным курсом» против друзей и врагов. Поддержкой американский президент пользуется только в СвДП (17%) и АДГ (14%).