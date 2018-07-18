ERR: онлайн-опрос о переходе Европы на летнее время «сломался» от наплыва голосующих

Европейская комиссия через интернет-опрос изучает мнение граждан Европейского союза о переходе на летнее время. Однако в первые несколько дней на сайте опросника произошёл целый ряд сбоев из-за большого числа желающих ответить. К середине августа предполагается выяснить мнение людей и определить позицию эстонского правительства по этому вопросу, сообщает ERR.

Европейская комиссия собирает мнения граждан ЕС о переводе стрелок часов на летнее и зимнее время. В проводимом в интернете опросе до 16 августа можно выразить своё мнение о том, надо ли прекратить переводить стрелки часов весной и осенью, и если да, то какое время выбрать — летнее или зимнее.

Однако в первые дни после запуска опросника не все желающие смогли ответить, так как на сайте происходили сбои. Медиаконсультант представительства Европейской комиссии в Эстонии Марис Ильвес рассказала ERR, что за первые три дня опроса было получено около полумиллиона ответов, и поэтому на сайте возникли некоторые технические проблемы.

«IT-команда занималась проблемой, и теперь сбоев больше не должно быть», — добавила она. По словам Ильвес, представительство Еврокомиссии в Эстонии рекламировало опрос по своим каналам в социальных сетях, а также просило Минэкономики распространить эту информацию в своих сетях, чтобы из Эстонии было получено как можно больше ответов.

Отвечая на вопрос о том, насколько большой вес будут иметь результаты опроса при принятии окончательного решения, Ильвес сказала, что этот опрос является частью обзора директивы о летнем времени, и следующие шаги будут определены после анализа результатов опроса. «Текущие исследования показали, что в интересах единого рынка в ЕС следует сохранить одинаковый режим», — сказала медиаконсультант.

Правительство рассмотрит плюсы и минусы перехода на летнее время

По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики Кадри Тонка, правительство должно подтвердить позицию Эстонии по этому вопросу в середине августа. В подготовке решения принимают участие Министерство образования и науки, МВД, Министерство по делам сельской жизни и Министерство социальных дел. «Правительству необходимо решить, поддержать ли прекращение перехода на летнее время, и если да, то нужно переходить на летнее или зимнее время», — рассказала Тонка, добавив, что правительство примет решение, учитывая плюсы и минусы, а также возможные выгоды и ущерб.

«Что касается преимуществ, то мы говорим, в частности, об экономических выгодах, против этого — главным образом, проблемы со здоровьем. Сегодня вопрос заключается в том, являются ли по-прежнему актуальными те причины, по которым когда-то начали этот переход на летнее время, и достаточны ли они для того, чтобы уравновесить последствия для здоровья», — пояснила она.

В феврале 2018 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию провести тщательную оценку директивы и, в случае необходимости, её пересмотреть. В настоящее время Европейская комиссия оценивает два основных варианта: либо сохранить нынешний режим, либо прекратить перевод стрелок часов два раза в год во всех государствах-членах. Оставаться на зимнем или на летнем времени, каждое государство решает самостоятельно.

Дата публикации 17 июля 2018 года.