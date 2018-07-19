Slate: большинству республиканцев по душе подход Трампа к России — даже несмотря на его «путинолюбие»

Новый опрос Reuters и Ipsos показал, что 71% республиканцев одобряют подход Дональда Трампа к России в контексте саммита в Хельсинки, пишет Slate. Как отмечает журнал, такие цифры поражают, так как даже лояльные Трампу СМИ и его союзники, в том числе в верхах Республиканской партии, осудили мягкую позицию американского президента по отношению к Москве.
Новый совместный опрос Reuters и Ipsos показал, что рядовые республиканцы не только продолжают поддерживать президента США Дональда Трампа, но и отказываются верить в то, что он делает что-то не так, пишет Slate.
По данным исследования, 71% республиканцев одобряет подход Трампа к России. Эти цифры во многом противоречат точке зрения верхов партии, во всяком случае в контексте событий, произошедших во время саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Опрос был проведён уже после этих переговоров и должен был отразить любое колебание общественного мнения, однако он не зафиксировал никакого падения поддержки Трампа со стороны Республиканской партии из-за «путинолюбия» американского лидера.
В общей сложности более половины респондентов (55%) неодобрительно отнеслись к действиям Трампа по отношению к России и согласны (59%) с выводами американских спецслужб по поводу «российских попыток вмешаться» в выборы 2016 года. Однако, по мнению издания, тревожно, что только 32% республиканцев считают, что Россия пыталась оказать влияние на выборы.
Что касается демократов, то здесь в общих чертах сложилась обратная ситуация. Однако поддержка республиканцами Трампа поражает, учитывая реакцию общественности на мягкий подход президента США к Владимиру Путину: риторику американского лидера осудили даже ведущие Fox News и некоторые союзники Трампа. Однако, если верить опросу, даже это обстоятельство никак не изменило ситуацию.
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