N-TV: немцы считают Путина компетентнее и могущественнее Трампа

Большинство немцев считают российского президента более компетентным и могущественным, чем лидера США, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Как показали результаты опроса института исследований общественного мнения YouGov, жители Германии больше симпатизируют Владимиру Путину, в то время как в Дональде Трампе они видят угрозу для стабильности во всём мире.

Почти две трети немцев видят в американском президенте Дональде Трампе более значительную опасность для мира во всём мире, чем в его российском коллеге Владимире Путине, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Более того, по результатам опросов института исследований общественного мнения YouGov, жители Германии больше симпатизируют Путину и считают его более компетентным и влиятельным, чем Дональда Трампа. Как подчёркивается в статье, особенно велик разрыв в вопросе компетентности: только 5% опрошенных выделили американского лидера, тогда как в пользу российского высказались 56%. Остальные не пожелали давать ответ на этот вопрос.

Как напоминает издание, в понедельник Путин и Трамп должны встретиться в Хельсинки, и весь мир напряжённо ожидает этого события. Это будет третий двусторонний диалог двух президентов с тех пор, как Трамп вступил в должность в январе 2017 года. Две первые встречи проходили на полях международных конференций.

По данным опроса YouGov, целых 64% опрошенных придерживаются мнения, что Трамп представляет собой более значительную угрозу для всего мира. О Владимире Путине так отозвались лишь 16%. При этом 36% опрошенных немцев сказали, что им более симпатичен российский президент, а о своих симпатиях к главе США заявили только 6%. Большинство же, то есть 58%, вообще не пожелали делиться своим мнением по этому поводу.

«Удивительно, что Путин воспринимается и как более могущественный из двух глав государств (43% и 25% соответственно), — отмечает N-TV, — хотя США превосходят Россию в военном и экономическом отношении».

Как сообщается в статье, сторонники немецких партий, представленных в бундестаге, относятся к лидерам США и России примерно так же, как и все остальные опрошенные жители Германии. Избиратели союза правящих партий также больше симпатизируют Путину (31% к 7%) и считают его более компетентным (56% к 5%) и влиятельным (44% к 29%), а в Трампе видят угрозу для мировой стабильности (66% к 18%).