Макфол: Путин надеется превратить саммит с Трампом в «праздник любви»

Владимир Путин попытается превратить грядущий саммит в Хельсинки с Дональдом Трампом в «праздник любви», во время которого американский лидер и словом не обмолвится о «враждебных» действиях России, заявил в интервью The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, Трампу следует воздержаться «от восторженных разговоров» со своим коллегой, сосредоточившись на продвижении национальных интересов Америки.

В виду грядущего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки журналист The Washington Post Джошуа Такер взял интервью у бывшего посла США в России Майкла Макфола. В этой беседе бывший посол изложил свои мысли по поводу этой встречи.



Исторически, по словам Макфола, цель таких саммитов состояла в том, что подтолкнуть оба правительства к заключению договоров или достижению прогресса по вопросам, представляющих для сторон взаимный интерес. Как Кремль, так и Белый дом стремятся к достижению ощутимых результатов, которые послужат продвижению национальных интересов.



Макфол надеется, что президент Трамп, как и его предшественник, сосредоточатся на этой же цели. Главным предметом переговоров в Хельсинки будет контроль над вооружениями, так как срок действия договора СНВ-III, подписанного Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, истечёт в 2021 году, а Москва и Вашингтон до сих пор не решили вопрос о его продлении или заключении нового соглашения. «Следующий раунд переговоров по контролю над вооружениями будет невероятно сложным, так что начинать нам надо уже сейчас», — подчеркнул дипломат.



Американский президент, как считает Макфол, должен заручиться поддержкой Путина в деле ядерного разоружения Северной Кореи. Решительное одобрение российским президентом этой цели и дипломатических методов Трампа будет достижением.



«Однако я также надеюсь, что Трамп не будет пытаться достичь слишком многого. Как это ни прискорбно, по моему мнению, краеугольным камнем политики США по отношению к России на данный момент должно быть сдерживание. Как и во время холодной войны, мы должны искать сотрудничества по тем вопросам, где оно возможно, но двусторонняя повестка дня сейчас довольно ограничена. Надеюсь, что президент Трамп осознаёт опасности её расширения, так как это пойдёт на пользу исключительно Путину», — оговаривается Макфол.



Несмотря на это, продолжает бывший посол, Трамп может так сильно хотеть поладить с Путиным, что он может сказать вещи, которые не будут соответствовать американским интересам. Уже во время подготовки к саммиту Трамп намекнул, что хочет вывести американские войска из Сирии, уменьшить военное присутствие США в Германии, пригласить Россию в «Большую семёрку» и рассмотреть возможность признания Крыма частью России.



«Обсуждение любой из этих уступок будет серьёзной ошибкой. Я так же опасаюсь, что Трамп осыплет Путина похвалами, назвав его эффективным и сильным лидером, как это уже произошло в случае Ким Чен Ына на сингапурском саммите. Это не пойдёт на пользу ни американским национальным интересам, ни репутации Трампа. Путин расценит подобную риторику как признак слабости», — отметил Макфол.



На вопрос о том, какую пользу из этого саммита собирается извлечь Москва, бывший посол заявил, что «Путин хочет праздника любви».



«Всё, что Путину нужно для победы, так это чтобы Трамп говорил о нём приятные вещи и дал понять, что он хочет двигаться дальше, предав забвению воинственные действия России последних трёх лет. Путину нужна пресс-конференция в дружелюбных тонах, на которой не будут упомянуты ни аннексия Крыма, ни вторжение на Украину, ни его поддержка одного из самых жестоких диктаторов нашего времени — президента Сирии Башара Асада… Обсуждение нормализации отношений будет глазировкой торта, а кивок Трампа на предложение снять санкции — вишенкой на нём (даже несмотря на то, что Путин вряд ли всерьёз рассчитывает на то, что Трамп будет обсуждать признание Крыма частью России), — отметил Макфол.



Бывший посол подчёркивает, что он поддерживает концепцию личной дипломатии даже с противниками США. «Мы занимались этим во время холодной войны, мы можем заняться этим и сейчас. Однако когда предыдущие американские президенты отправлялись на эти саммиты, они не осыпали похвалами Хрущёва и Брежнева без оглядки на наши ценности… Трамп должен помнить, что значение имеют не его личные отношения с Путиным, а потенциальные достижения этого саммита», — подчеркнул Макфол.



Что касается советов Макфола Трампу в преддверии саммита, то он рекомендует, прежде всего, готовиться к нему. По его словам, Путин в деле уже 20 лет и за это время успел встретиться с четырьмя американскими лидерами. Более того, во внешнеполитической сфере он проработал всю свою жизнь. И Путин всегда готовится к подобным встречам с таким расчётам, чтобы продвинуть то, что он считает национальными интересами России.



«Во-вторых, ему следует обойтись без «восторженных разговоров». Вести дела с Путиным можно и не называя его другом», — предупредил Макфол.



По мнению дипломата, саммит может привести к незначительным изменениям в тональности американо-российских отношений, однако фундаментальные разногласия по многим внешнеполитическим вопросам никуда не денутся. Путин, считает Макфол, стремится ослабить влияние Америки в мире и подорвать либеральный мировой порядок, дискредитировав демократию по всей планете.



Хотя иногда Трамп и делает заявления, указывающие на то, что он разделяет точку зрения Путина на мировой либеральный порядок, США не являются «автократией», так как даже президент США не в силах единолично диктовать американский внешнеполитический курс.



«Поэтому, мне кажется, что основополагающие вопросы, которые определяют наше соперничество с Россией, включая, между прочим, привычные различия в стиле «демократия против автократии», останутся в силе на протяжении долгого времени и будут играть роль, даже когда Трамп покинет свой пост. Лучшее, чего мы можем сейчас добиться, так это предотвратить дальнейшего подтачивания основ отношений, и, прежде всего, войны», — подводит итог Майкл Макфол.