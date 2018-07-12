Макфол: за полтора года Трамп сделал больше для развала НАТО, чем СССР и Россия за 70 лет

За полтора года своего президентства Дональд Трамп нанёс больше ущерба НАТО, чем СССР и Россия за предыдущие 70 лет, приводит The Hill слова бывшего посла США в России Майкла Макфола. Как отмечает газета, такое заявление Макфол сделал на фоне критики американского лидера в адрес своих союзников на саммите НАТО.

Бывший посол США в России Майкл Макфол осудил президента Дональда Трампа за его критические высказывания в адрес союзников Вашингтона по НАТО на ежегодном саммите альянса, пишет The Hill.

«За полтора года Трамп нанёс НАТО больше ущерба, чем советские и российские лидеры за 70 лет, — написал в своём Twitter бывший посол. — Почему?»

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ? — Michael McFaul (@McFaul) 11 июля 2018 г.

Такое заявление Макфол сделал после того, как американский лидер на саммите НАТО в Брюсселе обрушился с критикой на Германию из-за того, что она заключила с Россией сделку по строительству газопровода. Трамп отметил, что это соглашение превратило Берлин в «заложника России», а также призвал Североатлантический альянс рассмотреть эту ситуацию.

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку с Россией, в то время как вы должны защищаться от неё. Германия платит России каждый год миллиарды и миллиарды долларов», — заявил президент во время встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Они (немцы. — ИноТВ) избавились от своих угольных электростанций. Они отказались от ядерной энергетики. Они получают из России очень много нефти и газа. По моему мнению, это неприемлемо», — добавил американский лидер.

Макфол, который занимал пост посла США в России при президенте Обаме с 2012-го по 2014 год, уже критиковал действия Трампа, указав однажды на то, что, по его мнению, «русские смеются» над США.

«Думаю, что русские смеются, — заявил посол в интервью MSNBC. — Думаю, что это правильно, они смеются над тем, как всё было легко. И над тем, как наш президент, к сожалению, помогает им с повесткой дня».