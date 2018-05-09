Макфол: Путин не будет президентом вечно — но пока ещё молодой
А у меня для вас вопрос с подвохом: чего американцам следует бояться больше: Владимира Путина на президентском посту или же Владимира Путина, ушедшего с этого поста, не назначив преемника?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Вообще у него планов по поводу преемника нет. А вопрос ваш хорош, и нет в нём никакого подвоха — напротив, на мой взгляд, это один из фундаментальных вопросов. У этого режима нет идеологии или партии, никакого «зама» на подходе нет, и поэтому, как мне кажется, эта система после ухода Путина окажется в крайне нестабильном состоянии.
Позвольте, сделаю в качестве политолога вот такой радикальный прогноз: у нас, конечно, довольно плохо получается предсказывать будущее, но я всё же предсказываю, что Владимир Путин, представьте себе, не будет президентом России вечно. Понимаю, прогноз рисковый.
А вот что будет дальше, по-моему, — большой вопрос, на самом-то деле. Я надеюсь — и наблюдаю, что есть определённые тенденции к более прозападному курсу, к большей демократии. Сегодняшняя Россия — страна развитая, богатая, а когда страны богатеют, они, как правило, начинают требовать демократию; такую тенденцию мы наблюдаем уже сотни лет. Вместе с тем есть и «спящая» группа националистов, которая будет бороться за власть и вполне может развернуть Россию в совершенно ином направлении, сделав её более страшным местом.
В общем, по поводу долгосрочных перспектив я настроен оптимистично — вот только не знаю, когда эта долгосрочная перспектива начнётся: Владимир Путин — парень молодой, он по два-три часа в день в спортзале проводит.
Дата выхода в эфир 07 мая 2018 года.