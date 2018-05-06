Макфол: между Россией и США не холодная война, а «жаркий мир»

Принято считать, что Россия и США вернулись к состоянию холодной войны, однако, по мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, речь идёт, скорее, о «жарком мире». Отличие сегодняшнего противостояния двух держав от конфликта прошлых времён в новом распределении сил и меньшей предсказуемости, уверен автор статьи в Globe amd Mail.

Когда два года назад на Мюнхенской конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны», его слова стали для аудитории «шоком», однако сегодня его слова вряд ли кого-либо удивили бы, замечает бывший посол США в России Майкл Макфол на страницах Globe and Mail.

«Сегодня многие согласны: наступила холодная война 2.0», — уверен Макфол. Президент США Дональд Трамп пошёл ещё дальше, написав в прошлом месяце, что «отношения с Россией сегодня хуже, чем когда либо, включая период холодной войны».

Однако, по мнению политолога, аналогия с холодной войной не совсем точна. Хотя новая конфронтация между Россией и Западом и содержит в себе некоторые черты холодной войны, «в ней присутствует новая динамика, которая может быть даже опаснее холодной войны», — полагает бывший посол. Сам Макфол предпочитает термин «жаркий мир».

Как и во времена холодной войны, Россия и США остаются мировыми ядерными супердержавами — «единственными, способными подорвать всю планету». В отличие от прежних времён страх настоящей ядерной войны сегодня не так актуален, благодаря соглашениям о контроле ядерных вооружений, способствовавших существенному снижению ядерного арсенала двух стран. Тем не менее, «мы всё ещё можем уничтожить друг друга за несколько минут», напоминает Макфол.

Кроме того, «жаркий мир» способствовал началу новой гонки ядерных вооружений между двумя странами, и если прошлая гонка была преимущественно «количественной», сегодняшнюю можно назвать, скорее, «качественной». Как напоминает эксперт, в марте 2018 года Владимир Путин объявил о создании ядерного оружия нового типа, и Соединённым Штатам придётся ответить тем же. Учитывая к тому же обоюдное развитие систем противоракетной обороны, из-за будущих военных выпадов «холодная война может показаться периодом стабильности», полагает американский специалист.

Несмотря на многолетнее значительное превосходство американского военного бюджета над российским, России удалось вновь заявить о себе как о серьёзной военной державе в Европе и набирающем силу военном игроке на Ближнем Востоке, отмечает Макфол. Поворот в сторону «качественного», а не «количественного» соревнования делает соотношение обычных вооружений Москвы и Вашингтона «таким же пугающим, как во времена холодной войны», считает эксперт. При этом некоторые военные аналитики сегодня оценивают способность России вести войны и захватывать территории в Европе с помощью обычных вооружений даже выше, чем во времена холодной войны, благодаря наличию лёгких танков и «деструктивного кибероружия» — которое также можно назвать отличительным признаком нынешнего противостояния.

Ещё одна его особенность в том, что Москва больше не является лидером какого-либо серьёзного военного альянса, отмечает Макфол. Цели и возможности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую формально входит Россия, кажутся автору неясными. Однако сегодня, в отличие от времён холодной войны, в активе у Москвы «стратегическое партнёрство» с Китаем, способное нанести вред США, напоминает автор.

«Благодаря сильным и верным союзникам, США всё ещё сохраняют серьёзное военное превосходство над Россией, однако крепость этих связей слабеет», — отмечает эксперт. По данным опросов, граждане 9 стран — союзников США: Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Японии, Южной Кореи, Испании и Турции — сегодня доверяют Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу в международных делах.

Хотя США и их союзники, без сомнения, сохраняют существенное преимущество в экономическом отношении, российская экономика показывает сегодня гораздо лучшие результаты, чем во времена холодной войны, а россияне значительно богаче, чем были 30 лет назад. Более высокий уровень жизни обеспечивает российской власти, по мнению Макфола, более высокую поддержку, чем та, что доставалась советским лидерам в последние десятилетия холодной войны. Кроме того, российская экономика сегодня достаточно сильна, чтобы выдержать натиск растущих расходов на оборону, уверен дипломат.

Разумеется, Советский Союз представлял для США более серьёзную угрозу с точки зрения идеологии — поклонников коммунистических идей можно найти во всех странах — однако сбрасывать со счетов идеологическую привлекательность России было бы наивно, полагает автор. Сегодня «режим Владимира Путина» ведёт пропагандистский огонь по двум направлениям. Первая «стрела» обращена к «левым» политическим кругам в Африке, Латинской Америке, Азии, и отчасти в Европе — она повторяет советскую критику США как «империалистического агрессора, завладевшего единоличной властью ради неправедных целей». «Второй и более мощный посыл представляет господина Путина лидером мирового консервативного христианского движения, стремящегося дать отпор загнивающему, безбожному либеральному Западу», — поясняет политолог.

С целью продвижения своих идей, Путин вложил огромные средства в разработку новых пропагандистских платформ и поддержку политических движений, разделяющих его взгляды, пишет Макфол. При этом, по убеждению эксперта, взлёт «путинизма» сопровождается упадком демократии и популярности американской модели.

Помимо прочего, отличием сегодняшнего «жаркого мира» от холодной войны является, по убеждению Макфола, готовность Владимира Путина «использовать свою силу рискованным образом». По его словам, на счету российского президента и его приближённых «убийства и отравления так называемых предателей», кибератака на Эстонию, страну-члена НАТО, вторжение в Грузию и на Украину, поддержка «ужасного диктатора» в Сирии, «аннексия Крыма» в нарушение норм международного права, а также вмешательство в выборы «нескольких западных демократий». Хотя Путину пока далеко до рискованной политики Хрущёва, пытавшегося разместить ядерные ракеты на Кубе, «поведение России на международной арене кажется более непредсказуемым, чем во времена последних десятилетий холодной войны», заключает автор.

На вопрос о том, лучше ли «жаркий мир» холодной войны, Макфол отвечает: «Думаю да, но не уверен».