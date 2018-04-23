Генсек ООН: холодная война вернулась, и она куда опаснее прежней

В эксклюзивном интервью шведскому каналу SVT Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что холодная война вернулась, и она гораздо опаснее предыдущей. По словам Гутерреша, это объясняется тем, что в отличие от прошлой холодной войны сейчас нет двух однородных контролируемых блоков, а также отсутствуют механизмы, позволяющие предотвратить бесконтрольное обострение мировой обстановки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что ООН не способна решить проблему в Сирии. Об этом он заявил в интервью шведскому каналу SVT.



«В Сирии действуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, там воюют люди со всего мира. Там сталкиваются различные интересы, там идёт холодная война, там есть разногласия между суннитами и шиитами и различными частями региона. Очевидно, наивно полагать, что ООН может каким-то чудесным образом решить все эти проблемы, особенно когда Совбез настолько разделён», — отметил Гутерреш.



По его словам, очевидно, что холодная война вернулась. Однако Генеральный секретарь указал на то, что нынешняя холодная война существенно отличается от предыдущей.



«Тогда был серьёзный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь США и русские не контролируют всех, как тогда. В регионе активно действуют многие страны: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Сейчас нет двух однородных контролируемых блоков», — объяснил генсек.



Кроме того, как отметил Гутерреш, во время прошлой холодной войны существовали возможности для диалога и средства для того, чтобы предотвратить бесконтрольное обострение обстановки.



«Теперь же таких механизмов нет. Именно поэтому ситуация настолько опасна, и я рад, что всё немного успокоилось», — добавил он, выразив надежду на то, что в будущем стороны всё-таки придут к согласию.



Генеральный секретарь также считает, что западные страны и Россия завязаны в серьёзном конфликте. «Мы должны сделать всё возможное для возобновления диалога, чтобы стороны смогли преодолеть ту напряжённость, которая на прошлой неделе достигла пика и которая, как я считаю, угрожает миру и безопасности на планете», — заявил Гутерреш.



В то же время Антониу Гутерреш очень резко высказался о нынешнем режиме работы Совбеза. «У нас в совете структурная проблема. Он представляет мир таким, каким он выглядел после Второй мировой войны. Он больше не отражает мир сегодня. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы Совет Безопасности больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН», — подчеркнул генсек.