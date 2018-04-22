Aftonbladet: из-за «химатаки» в Сирии Швеция предложила ограничить право вето в Совбезе

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём предложила ограничить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН на резолюции, связанные с геноцидом и грубыми нарушениями международного права, пишет Aftonbladet. Как отметила Вальстрём, недавнее вето России в отношении резолюции о расследовании «химической атаки» в Сирии, показывает, что в нынешнем состоянии Совбез не работает должным образом.
Швеция занимает место одного из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН. Пять из них обладают правом вето. Это означает, что они могут в одностороннем порядке блокировать предложение, одобренное в ООН остальными сторонами, пишет Aftonbladet.
Таким правом обладают Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. В сумме с 1946 года эти страны наложили 287 вето. Однако теперь Швеция хочет ограничить это право. «Вето должно быть невозможно в случае, когда речь идёт о геноциде или грубых нарушениях международного права», — заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.
За короткое время Россия наложила 12 вето на резолюции, связанные с сирийским конфликтом, напоминает газета. В последний раз Москва заблокировала расследование «химической атаки» в Сирии.
«Это один из самых ярких примеров того, что Совбез не работает так, как надо, и причина кроется в использовании права вето, которое нужно изменить», — подчеркнула Вальстрём, добавив, однако, что этот не тот вопрос, который можно решить за чашкой кофе.
Ранее Франция уже вносила предложение, которое должно было помешать постоянным членам Совбеза накладывать вето в особо серьёзных ситуациях, связанных с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечества.
«Мы считаем, что предложение французской стороны — это шаг в этом направлении, и мы поддерживаем все предложения, которые имеют отношение к ограничению права вето», — добавила глава шведского внешнеполитического ведомства.
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