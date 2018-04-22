Aftonbladet Оригинал

Aftonbladet: из-за «химатаки» в Сирии Швеция предложила ограничить право вето в Совбезе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём предложила ограничить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН на резолюции, связанные с геноцидом и грубыми нарушениями международного права, пишет Aftonbladet. Как отметила Вальстрём, недавнее вето России в отношении резолюции о расследовании «химической атаки» в Сирии, показывает, что в нынешнем состоянии Совбез не работает должным образом.
Aftonbladet: из-за «химатаки» в Сирии Швеция предложила ограничить право вето в Совбезе
Reuters

Швеция занимает место одного из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН. Пять из них обладают правом вето. Это означает, что они могут в одностороннем порядке блокировать предложение, одобренное в ООН остальными сторонами, пишет Aftonbladet.

Таким правом обладают Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. В сумме с 1946 года эти страны наложили 287 вето. Однако теперь Швеция хочет ограничить это право. «Вето должно быть невозможно в случае, когда речь идёт о геноциде или грубых нарушениях международного права», — заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

За короткое время Россия наложила 12 вето на резолюции, связанные с сирийским конфликтом, напоминает газета. В последний раз Москва заблокировала расследование «химической атаки» в Сирии.

«Это один из самых ярких примеров того, что Совбез не работает так, как надо, и причина кроется в использовании права вето, которое нужно изменить», — подчеркнула Вальстрём,  добавив, однако, что этот не тот вопрос, который можно решить за чашкой кофе.

Ранее Франция уже вносила предложение, которое должно было помешать постоянным членам Совбеза накладывать вето в особо серьёзных ситуациях, связанных с геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечества.

«Мы считаем, что предложение французской стороны — это шаг в этом направлении, и мы поддерживаем все предложения, которые имеют отношение к ограничению права вето», — добавила глава шведского внешнеполитического ведомства.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Aftonbladet Швеция Европа
теги
геноцид дипломатия ООН Россия Совет Безопасности ООН Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров