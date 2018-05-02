WP: Макфол призвал Запад защитить украинские выборы от посягательства Москвы

Президентские выборы, которые вот-вот стартуют на Украине, станут важнейшим моментом для «пока ещё хрупкой» демократии, созданной в этой стране усилиями политиков и граждан, пишет на страницах The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. Как полагает Макфол, «напуганный» этой демократией Владимир Путин попытается сорвать голосование, и Запад должен сделать всё, чтобы выборы прошли как можно лучше.

Президент России Владимир Путин уже много лет ведёт «мировую идеологическую войну» против «либерально-демократических ценностей», но главный фронт этой войны определённо находится на Украине, пишет в своей статье для The Washington Post американский политолог, профессор Стэнфордского университета и бывший посол США в России Майкл Макфол. Как отмечает Макфол, проведя несколько недель в Киеве, он смог убедиться в этом лично — а также «понять, почему сегодняшняя Украина так пугает Путина».



«Это славянское государство, имеющее с Россией кое-какое общее историческое и культурное наследие, выстраивает демократию, — констатирует Макфол. — Однажды, за обедом, я слушал, как члены парламента рьяно спорят о плюсах и минусах одного законопроекта. В России такого больше не бывает».



В другой раз, продолжает дипломат, ему довелось встретиться с двумя десятками лидеров НКО, борющихся против коррупции — и он увидел, что «гражданское общество Украины остаётся крепким, независимым и достаточно сильным, чтобы сдерживать государство». «Признаков подобного в России, опять-таки, почти не наблюдается», — подчёркивает Макфол. Обнаружил автор на Украине и «плюрализм в СМИ», которого «больше нет в России», говорится в статье.



Общаясь с украинскими чиновниками, предпринимателями и журналистами, Макфол увидел «целый спектр разных оценок относительно темпа экономических и политических реформ, проводимых президентом Петром Порошенко и его правительством», начиная от восторженных похвал и заканчивая полным неприятием — и «подобное в России тоже уже случается нечасто». Между тем, все эти конкурирующие между собой лидеры, фракции и партии готовятся обратиться к избирателям, поскольку уже в следующем году в стране пройдут президентские, а затем, через несколько месяцев — и парламентские выборы. «И вот ещё один интересный момент: никто не знает, кто победит, — пишет Макфол. — Именно так и должны работать демократические государства, и именно этого не было видно на президентских выборах в России в этом году. Задолго, за несколько лет до них всем уже было известно, что победителем выйдет Путин».



Вся эта «демократическая деятельность» на российских рубежах «несёт угрозу для Путина и его системы» — ведь «если украинцы могут создать демократию, то их примером могут вдохновиться и россияне, которые захотят сделать то же у себя», рассуждает Макфол. По мысли политолога, именно поэтому Путин и «упорно пытается подорвать пока ещё хрупкий демократический проект Украины», «оккупировав» часть территории страны, «ведя войну против Киева на её востоке» и оказывая на украинское правительство мощное экономическое давление. Параллельно Кремль ведёт «дезинформационную кампанию» как внутри самой Украины ,так и на Западе, пытаясь «показать Украину провальным, коррумпированным государством», полагает автор. Как подчёркивает Макфол, эта кампания особенно болезненно бьёт по украинскому гражданскому обществу, поскольку активисты «желают и дальше выводить на чистую воду коррупцию и ошибки правительства, но делая это, также помогают России поддерживать свою медийную легенду».



Президентские выборы на Украине без всяких сомнений станут следующей важной битвой в «международной войне идей», и Россия будет в ходе голосования пытаться сеять раздор внутри украинского общества и подпитывать сомнения по поводу легитимности и честности выборов, предупреждает Макфол. В свою очередь, неясность вокруг легитимности избирательного процесса заставит отдельных украинцев усомниться в итогах выборов, что может вылиться в «уличные акции протеста, общественный раскол и, возможно, даже столкновения», полагает дипломат.



«Путин желает использовать предстоящие выборы, чтобы раздуть хаос, беспорядки и сомнения по поводу демократии, — пишет автор. — США и наши демократические союзники должны добиваться обратного: мирных, легитимных, свободных и честных выборов. Нам нельзя оставаться в стороне и лишь надеяться на такой исход. Путин вовлечён в свой антидемократический курс; нам же нужно углубить свою собственную вовлеченность в продвижение дела демократии, и немедленно, а не за несколько недель до начала выборов».



Макфол предлагает несколько направлений, по которым мог бы работать Запад. По его мнению, первым шагом должно стать «финансирование анти-дезинформационных проектов, инициатив по обеспечению прозрачности предвыборных кампаний и программ по наблюдению за выборами внутри Украины». Во-вторых, страны «Большой семёрки» должны «заранее и публично» пообещать, что если Москва попытается вмешаться в украинские выборы, они «накажут её при помощи санкций и других способов», полагает автор. В-третьих, западным лидерам необходимо «без экивоков заявить о том, что они не поддерживают каких-либо отдельных кандидатов», дабы пресечь распространение «теорий заговора» о том, что победителя будут определять в Белом доме или в Брюсселе, пишет он. В-четвёртых, странам Запада надо уже сейчас спланировать новый «пакет экономической, военной и политической поддержки», которая должна будет оказана Украине сразу же после выборов. Наконец, в-пятых, все вышеперечисленные шаги нужно будет повторить перед парламентскими выборами на Украине, которые пройдут несколько месяцев спустя, уверен Макфол.



«Свободные и честные президентские выборы могут стать важнейшим этапом в становлении украинской демократии, — подытоживает дипломат. — Именно поэтому их боится Путин — и именно поэтому мы, демократический Запад, должны их поддержать».