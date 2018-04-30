Hill: сговора с русскими не было, но Путин своего добился

Владимиру Путину удалось посеять раздор в американском обществе и подорвать веру американцев в демократический процесс, даже не вступая в сговор с предвыборным штабом Трампа, уверен эксперт по национальной безопасности и бывший советник Дональда Трампа Себастьян Горка. Как показал опубликованный недавно доклад Комитета по разведке конгресса США, показания российских высокопоставленных чиновников были использованы штабом Хиллари Клинтон для дискредитации новоизбранного президента, а значит российская пропаганда достигла своих целей, считает автор статьи в The Hill.

Как напоминает на страницах Hill эксперт по национальной безопасности и бывший советник Дональда Трампа Себастьян Горка, Комитет по разведке конгресса США, согласно опубликованному на этой неделе докладу, не выявил сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Россией, однако подтвердил предположения об «активных действиях» Москвы по «подрыву западной демократии».

Как отмечает Горка, в отличие от опубликованных в конгрессе ранее «меморандумов», на подготовку доклада ушло больше года. Для написания 240-страничного доклада было опрошено 70 свидетелей и изучено 300 тыс. документов. Однако, по словам автора, в существующем сегодня в США политическом и информационном климате, основные выводы и рекомендации доклада были заглушены спорами враждующих сторон.

Что же конкретно обнаружили авторы доклада?

В первую очередь, что Россия долгое время «вела активную деятельность», направленную против западной демократии, которая включала пропаганду и дезинформацию, а в 2015 году «Владимир Путин инициировал специальную кампанию по оказанию влияния на результаты выборов президента США». Сделано это было, согласно докладу, не с целью помочь определённому кандидату, а с целью «посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс». И в этом, по убеждению эксперта, российский президент добился успеха.

Одновременно с этим, как установил комитет, Россия осуществляла кибератаки на американские серверы хранения информации, однако, ни одна система, непосредственно участвовавшая в выборах от них не пострадала.

Тем не менее, комитет не обнаружил доказательств связей или сговора предвыборного штаба президента Трампа с российским правительством, однако установил, что штаб кандидата Хиллари Клинтон, а также Национальный комитет демократической партии заплатили за получение компрометирующих сведений о Дональде Трампе от российских источников, в числе которых, как утверждается были «бывшие и действующие высокопоставленные российские чиновники». Эти голословные обвинения легли в основу «печально известного» досье Стила, послужившего, в свою очередь основанием для слежки по меньшей мере за одним советником Трампа.

Более того, как отмечается в докладе, директор Национальной разведки США того времени Джеймс Клеппер рассказал о содержании досье Стила ведущему CNN Джейку Тапперу. Однако, по убеждению автора статьи, для придания этой информации гласности, телеканалу не хватало информационного повода. Для этой цели Клеппер убедил бывшего директора ФБР Джеймса Коми донести эти неподтверждённые сведения до избранного президента Дональда Трампа, после чего Клеппер организовал «утечку» разговора Коми и Трампа в СМИ и «обеспечил досье достоверность, которой ему недоставало ранее».

«Избирательный штаб Трампа никогда не был в сговоре с Россией. При этом ложь Москвы проникла в документы, заказанные штабом другого кандидата на президентских выборах», — подводит итог автор статьи. Эта «пропаганда» была использована для оправдания незаконной слежки за американскими гражданами, а действующий директор американской разведки помог российской пропаганде выглядеть достоверно, подчёркивает эксперт.

«В этом смысле бывший полковник КГБ Владимир Путин при помощи Джеймса Клеппера, Джима Коми, представителей СМИ и других американцев, достиг своей цели: «Посеять раздор и подорвать нашу веру в демократический процесс», — делает вывод Себастьян Горка.