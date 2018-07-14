Wall Street Journal объяснила, что Путину нужно от Трампа

На грядущем саммите в Хельсинки с Дональдом Трампом Владимир Путин использует весь свой опыт в качестве агента КГБ, чтобы склонить американского президента к серьёзным уступкам, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, с помощью Трампа российский лидер попытается среди прочего упрочить свои позиции в глазах россиян, добиться признания Крыма частью России, снять санкции и получить большее влияние в Сирии, мало что реально дав взамен.

В понедельник Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки, и если американский президент намеревается добиться чего-то большего, кроме как попасть на первые полосы газет и уязвить своих политических оппонентов, то его цели неясны. Чего нельзя сказать о Путине, который на протяжении полутора лет оценивал своего американского коллегу и теперь собирается «выжать максимум из своих слабых карт», пишет The Wall Street Journal.

За всё своё правление Путин умудрился обхитрить двух предшественников Трампа, которые хотели улучшить отношения с Москвой. Российский лидер обещает уступки, но затем обычно идёт на попятный или пытается воспользоваться тем, что он считает слабостью США. Джордж Буш, по крайней мере, вышел из договора об ограничении систем ПРО, но Барака Обаму Путин «переехал, как «Армата» украинскую пашню».

«Так давайте же оценим саммит с точки зрения того, чего Путин сейчас хочет добиться от Трампа. Американский президент считает себя проницательным переговорщиком, так что мы можем судить о результатах по тому, по скольким вопросам своей повестки дня бывший агент КГБ убедит Трампа пойти на уступки», — предлагает газета.

Престиж. По мнению The Wall Street Journal, главная цель Путина всех времён — это упрочение политических позиций внутри страны, где ему не хватает «демократической легитимности». Это означает, что Путин должен дефилировать по мировой арене так, как будто Россия вновь стала великой державой, а Трамп помогает ему в этом, просто соглашаясь встретиться на равных условиях. Путин также хочет, чтобы Трамп поддержал его заявления о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, — что он попытается истрактовать как официальное «отпущение грехов».

С момента «вторжения в Крым» в 2014 году Путин был в Европе «персоной нон грата», и он хочет, чтобы Трамп поспособствовал его «реабилитации». Стоит ожидать, что российский президент будет делать лестные замечания Трампу касательно его готовности разрушить нормы мирового порядка. Кроме того, он также рассчитывает, что Трамп повторит своё заявление о том, что Россия должна вновь войти в состав «Большой семёрки».

Сирия. Благодаря своему вмешательству в дела Сирии в 2015 году, Путин выполнил свои цели. Российский лидер спас Башара Асада, усилил военное присутствие в регионе и потеснил США в роли главного регионального посредника. Российский лидер, считает издание, хочет, чтобы Трамп легализовал его достижения и вывел американские войска из Восточной Сирии.

Взамен Путин может пообещать помочь США ограничить присутствие Ирана в Сирии, хотя нет никаких гарантий, что он на это способен. Российский президент знает, что Трамп хочет отозвать американские войска и может поверить его гарантиям по вопросу Ирана, как это уже произошло в случае с зонами деэскалации на юго-западе Сирии.

Украина. Путин хочет, чтобы Трамп признал его «аннексию Крыма», возможно, в обмен на возвращение к минскому переговорному процессу по Восточной Украине, где российские силы «начали ещё одну незаконную войну». Ранее Трамп обвинил в потере Крыма Барака Обаму, что, по мнению газеты, является односторонней уступкой, которой Путин не преминёт воспользоваться. Россия также попытается убедить Трампа прекратить поставки смертельного оружия Киеву.

Снятие санкций. Это главный приоритет Путина в краткосрочной перспективе. Ему, уверена The Wall Street Journal, нужно «обогащать своих подельников», а американские и европейские санкции в этом отношении доставляют ему крупные проблемы. Российский лидер будет играть на нелюбви Трампа к Европейскому союзу, предлагая ему самостоятельно заключить сделку по Украине, Сирии и санкциям. Путин знает, что итальянское, венгерское и греческое правительства без восторга относятся к санкциям, и он хотел бы, чтобы Трамп ещё больше расколол ЕС.

Трансатлантический альянс. Путин осознаёт, что чем НАТО сильнее в качестве военного альянса, тем больше он рискует, занимаясь своим «внешнеполитическим авантюризмом». Долгосрочная цель Путина, по мнению газеты, — это подтачивание политической воли Запада. В Хельсинки Путин сделает всё, что в его силах, чтобы увеличить недовольство Трампа Европой, посеяв тем самым семена будущего раздора.

Контроль над вооружениями. Трамп поднял тему новых переговоров с Россией о контроле над вооружениями, правда, в том, что именно он хочет обсудить с Москвой, нет ясности. Без всяких сомнений, полагает издание, «шпионы Путина» уже сообщили ему, что американский президент стремится стяжать лавры миротворца в ядерной сфере. И Путин вполне может использовать это желание, предложив организовать новый раунд переговоров о сокращении ядерных арсеналов обеих стран.

Проблема состоит в том, что Пентагон считает: Путин «нарушает» существующие соглашения о разоружении, включая договор РСМД 1987 года. Однако это не помешает Трампу и дальше полагать, что он может изменить поведение Путина.

«Очевидно, в отличие от Пентагона Трамп не считает Россию Путина угрозой безопасности и собирается продемонстрировать, что обе страны могут поладить. Лукавый русский тоже это осознаёт, и именно поэтому мы должны следить за тем, что он получит в обмен на улыбки, направленные по ту сторону стола переговоров», — подводит итог The Wall Street Journal.