Süddeutsche Zeitung раскрыла секреты «подарочной дипломатии» Трампа

Американский президент Дональд Трамп неплохо разбирается в «подарочной дипломатии», пишет Süddeutsche Zeitung. И хотя некоторые из его идей могут показаться странными, как, например, презентовать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета», на самом деле за всем этим стоит добрая, проверенная традиция, главное в которой — это намерение, объясняет немецкое издание.
Монархи получают много подарков, пишет Süddeutsche Zeitung. Королевский дом Великобритании ежегодно публикует список вещей, которые были переданы венценосной чете в качестве презента. К примеру, в 2015 году бывший президент Германии Йоахим Гаук подарил королеве Елизавете II картину немецкой художницы Николь Ляйденфрост «Лошадь в королевском голубом». Но ей, по-видимому, не очень понравилось это произведение искусства. «Забавный цвет для лошади», — заметила королева. К счастью, у Гаука был с собой любекский марципан, отмечает издание.
Теперь же все с нетерпением гадают, какой подарок для британского монарха приготовил американский президент Дональд Трамп, пишет издание. Он уже не раз доказывал, что разбирается в «подарочной дипломатии». К встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном глава Белого дома подготовил для него ролик в жанре героического эпоса о том месте, которое они могут занять в истории. Теперь же Трамп заявил, что подарит ему диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета» и своим автографом. Автор статьи напоминает, что год назад в одном из своих твитов и позже, выступая перед Генассамблеей ООН, глава Белого дома назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой», так как тот любит грозить своим оружием. И это прозвище к нему прицепилось.
Идея Трампа довольно странная, но на самом деле за ней стоит добрая традиция. Кому-то может показаться странным, когда политикам дарят золотых беговых верблюдов (подарок саудовцев бывшему президенту Германии Хорсту Кёлеру), бензопилы (подарок бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера президенту США Джордж Бушу — младшему) или плюшевые игрушки в виде собак (подарок российского президента Владимира Путина немецкому канцлеру Ангеле Меркель). Но главное — это намерение.
Так что это здорово, что во время своего визита в Белый дом бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер подарил президенту США слона из белого фарфора. В английском выражение «белый слон» означает дорогой и абсолютно бесполезный подарок, отмечает автор. Любопытно, каким будет ответный презент Ким Чен Ына, интересуется журналист. К слову, в 1999 году, когда северокорейский лидер приезжал в Швейцарию, там пользовалась большой популярностью песня под названием «Забор из проволоки», намекает издание.
Россияне, покупающие готовый бизнес, чаще всего выбирают магазины, салоны красоты или кафе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Юла», который проанализировал спрос на виды бизнеса «под ключ» во втором квартале текущего года.
Предварительное расследование Австралии в отношении RT является попыткой выдавить российские СМИ из мирового медиапространства, для избежания этого России необходимо разработать глобальную информационную стратегию.
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе переговоров в Хельсинки не затрагивали тему лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок на территории Соединённых Штатов.
Посольство России в Вашингтоне добивается от властей Соединённых Штатов предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной за незарегистрированную деятельность в качестве агента.
Европа может покрыть растущие потребности в газе за счёт сжиженного природного газа (СПГ), однако при этом необходимо соблюдать конкуренцию, а не вводить санкции. Об этом в интервью RT заявил министр энергетики России Александр Новак.