Столтенберг: диалог с Россией важен, но «аннексию» Крыма НАТО не признает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что положительно относится к предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку выступает за диалог с Россией — хотя бы ради того, чтобы избежать инцидентов на фоне напряжённости между альянсом и Москвой. Чиновник вместе с тем отметил, что вопреки заявлениям Дональда Трампа члены НАТО выступают против «аннексии» Россией Крыма и не собираются её признавать.

Я говорила с бывшим постпредом США при НАТО Викторией Нуланд, а она писала, что данный саммит (НАТО. — ИноТВ), а также встреча (Дональда Трампа. — ИноТВ) с президентом Путиным либо покажет, что Америка серьёзно и ответственно относится к своей роли лидера западного союза, либо эту роль убьёт. Её очень обеспокоило, так сказать, беспорядочное начало встречи, во время которого, за завтраком, произошёл «обмен любезностями» между всеми вами, и она предположила, что вот такие разногласия — музыка для ушей Путина. А от того, что президент Трамп, так сказать, подрывает этот союз, те, кто за забором, «пускают слюни», сказала она мне. Вас беспокоит то, с каким настроем он отправляется на встречу с Владимиром Путиным?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: У президента Трампа особенный стиль. Он очень прямолинеен, но, как мне кажется, благодаря этому союзники действительно услышали то, что он хотел сказать, — особенно по поводу того, как должно распределяться бремя расходов на оборону.

Я положительно отношусь к тому, что он встретится с президентом Путиным, поскольку я давно и активно выступаю за диалог внутри НАТО и диалог с Россией. Мы считаем, что диалог — признак не слабости, а силы, поэтому, пока мы едины и пока мы тверды в отношениях с Россией, нам также нужно садиться с Россией за стол переговоров. Отчасти лишь для того, чтобы улучшить с Россией отношения, но даже если нам и не удастся их улучшить, нам нужно держать сложные отношения с Россией под контролем.

Когда напряжённость так велика, как она велика сейчас, переговоры становятся ещё более важными — мы нарастили военное присутствие у наших границ, и нам нужно избегать инцидентов, несчастных случаев и просчётов. А следовательно, нам нужно поддерживать с Россией контакты на военном уровне и диалог, хотя бы для того, чтобы попытаться не допустить роста напряжённости и избежать инцидентов и несчастных случаев.

Позвольте тогда узнать, как вы прокомментируете два высказывания, сделанных президентом Трампом во время своей пресс-конференции: во-первых, о том, что он не отказывается от идеи постоянной аннексии Крыма Россией (то есть Россия сейчас заявляет о том, что Крым принадлежит ей, а он может рассмотреть возможность это признать), а во-вторых, о том, что он может также рассмотреть вопрос об отмене совместных учений НАТО в Прибалтике, очень важных учений. Как вы это прокомментируете?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Мы провели очень хорошую встречу с президентом Порошенко, на который мы вновь выразили свою решительную поддержку в адрес Украины, её территориальной целостности и суверенитета, — а сюда, конечно же, относится и вопрос Крыма. Кроме того, все союзники вновь и вновь заявляли и заявляют, что не признают и никогда не признают незаконного присоединения Крыма.

Что же касается учений — на самом деле, в настоящий момент мы проводим совместные учения всё чаще. Мне кажется, здесь нужно понимать, что смысл совместного военного присутствия США и НАТО в Европе отчасти в том, чтобы защищать Европу, но Европа также важна и для того, чтобы распространять стабильность и вне её границ — на Ближнем Востоке и в Африке. Таким образом, присутствие США в Европе нужно в том числе и для того, чтобы демонстрировать военную мощь Соединённых Штатов вне европейских границ.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 июля 2018 года.